5 зірок, які живуть з порушенням слуху

Голлі Беррі

Голлі Беррі, яка стала першою темношкірою жінкою, що отримала премію "Оскар" за найкращу жіночу роль, втратила майже 80% слуху на ліве вухо після травми, отриманої внаслідок домашнього насильства в минулих стосунках. Сьогодні Беррі активно виступає за підвищення обізнаності щодо проблеми домашнього насильства.

Голлі Беррі (фото: instagram.com/halleberry)

Sting

Легендарний музикант Sting зазнав проблем зі слухом через тривалу кар'єру в оточенні гучної музики, що значно вплинуло на його здатність чути. Лікарі порадили співакові почати використовувати слуховий апарат, і він певний час дотримувався цієї рекомендації. Однак незабаром Sting відмовився від пристрою, оскільки відчував, що "чує більше, ніж йому хотілося".

Sting (фото: Вікіпедія)

Марлі Матлін

Марлі Матлін - одна з найвідоміших глухих знаменитостей, хоча не всі можуть знати про її втрату слуху. У 2008 році вона брала участь у шоу "Танці з зірками" і розповіла, що щотижня отримувала сотні листів від шанувальників. Вони висловлювали вдячність за те, що вона відкрила їм очі на те, що глухі люди здатні робити все, крім чути.

Марлі Матлін​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Джоді Фостер

Акторка Джоді Фостер відкрито демонструє, що має проблеми зі слухом. Виконавиця ролі Кларіс Старлінг у знаменитому фільмі "Мовчання ягнят" постійно користується слуховим апаратом, за винятком появ на червоних доріжках. Її діагноз залишається невідомим, оскільки сама Фостер ніколи публічно не обговорювала це питання.

Джоді Фостер (фото: Вікіпедія)

Барбара Стрейзанд

Барбра Стрейзанд, володарка двох премій "Оскар", чотирьох "Золотих глобусів" та одинадцяти нагород "Еммі", страждає від тинітусу - порушення слуху, що супроводжується постійним дзвоном або шумом у вухах. Вона захворіла ще в дитинстві, але не повідомляла рідних про свою проблему.

Замість того, щоб звернутися за допомогою, Барбра накривала голову шарфом під час нападів шуму у вухах. Лише пізніше, після медичного огляду, лікарі виявили цю недугу. Сьогодні співачка зізнається, що вночі користується спеціальним апаратом, який допомагає полегшити симптоми тинітусу і забезпечує спокійний сон.

Барбара Стрейзанд (фото: instagram.com/barbrastreisand​​​​​​​)