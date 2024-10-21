5 звезд, которые живут с нарушением слуха

Холли Берри

Холли Берри, ставшая первой темнокожей женщиной, получившей премию "Оскар" за лучшую женскую роль, потеряла почти 80% слуха на левое ухо после травмы, полученной в результате домашнего насилия в прошлых отношениях. Сегодня Берри активно выступает за повышение осведомленности о проблеме домашнего насилия.

Холли Берри (фото: instagram.com/halleberry)

Sting

Легендарный музыкант Sting испытал проблемы со слухом из-за длительной карьеры в окружении громкой музыки, что значительно повлияло на его способность слышать. Врачи посоветовали певцу начать использовать слуховой аппарат, и он некоторое время придерживался этой рекомендации. Однако вскоре Sting отказался от устройства, поскольку чувствовал, что слышит больше, чем ему хотелось.

Sting (фото: Википедия)

Марли Матлин

Марли Матлин - одна из самых известных глухих знаменитостей, хотя не все могут знать о ее потере слуха. В 2008 году она участвовала в шоу "Танцы со звездами" и рассказала, что еженедельно получала сотни писем от поклонников. Они благодарили за то, что она открыла им глаза на то, что глухие люди способны делать все, кроме слышать.

Марли Матлин​ (фото: Википедия)

Джоди Фостер

Актриса Джоди Фостер открыто демонстрирует, что испытывает проблемы со слухом. Исполнительница роли Кларис Старлинг в знаменитом фильме "Молчание ягнят" постоянно пользуется слуховым аппаратом, за исключением появления на красных дорожках. Ее диагноз остается неизвестным, поскольку сама Фостер никогда публично не обсуждала этот вопрос.

Джоди Фостер (фото: Википедия)

Барбара Стрейзанд

Барбра Стрейзанд, обладательница двух премий "Оскар", четырех "Золотых глобусов" и одиннадцати наград "Эмми", страдает тинитусом - нарушением слуха, сопровождающимся постоянным звоном или шумом в ушах. Она заболела еще в детстве, но не сообщала родным о своей проблеме.

Вместо того чтобы обратиться за помощью, Барбра накрывала голову шарфом во время приступов шума в ушах. Лишь позже, после медицинского осмотра, врачи обнаружили этот недуг. Сегодня певица признается, что ночью пользуется специальным аппаратом, помогающим облегчить симптомы тинитуса и обеспечивает спокойный сон.

Барбара Стрейзанд (фото: instagram.com/barbrastreisand​​)