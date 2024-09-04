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5 зірок, які влаштували особисте життя своїм фанатам

Середа 04 вересня 2024 09:00
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5 зірок, які влаштували особисте життя своїм фанатам Ріанна і Джастін Тімберлейк (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Ці знаменитості не тільки тішать своїх шанувальників позитивними емоціями, а й іноді надихають їх на важливі життєві кроки.

Як вони це роблять – дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Ріанна

Один із фанатів Ріанни довго не наважувався освідчитися своєму партнеру. Його стримував страх відмови, тому він постійно відкладав цей крок. У якийсь момент молодий чоловік вирішив написати співачці, сподіваючись, що вона колись побачить його послання.

Серед безлічі повідомлень Ріанна помітила саме це і відповіла хлопцеві.

"Хлопче, страхи - це нормально, і дуже важливо бути тим, хто ти є насправді. Це твій вибір і твоє рішення. Ти повинен залишатися самим собою, незважаючи на всі труднощі. Завжди будь вільним. Твоя сім'я може тебе не зрозуміти, але нинішнє покоління, твої однолітки, можуть. Я і моє оточення завжди тебе підтримаємо!", - написала зірка.

Через деякий час шанувальник повідомив їй, що після її відповіді він зізнався своєму партнеру в почуттях, і незабаром вони одружилися.

5 зірок, які влаштували особисте життя своїм фанатам

Ріанна (фото: instagram.com/badgalriri)

Селін Діон

Нік Явенскі вирішив вразити свою кохану Остін Мак-Мілліан незвичайною пропозицією. Він придбав квитки на концерт Селін Діон, яку дівчина обожнювала. Крім того, він зв'язався з директором шоу і попросив його допомогти. Після виступу пара пройшла за лаштунки, де очікувала появи Діон.

Коли співачка підійшла, Нік став на одне коліно і запропонував Остін обручку. У шоці опинилися не тільки вона, а й сама Селін. Однак співачка швидко зорієнтувалася і підказала дівчині, як відповісти: "Люба, тобі потрібно сказати "так".

Звісно, Остін погодилася і була в захваті від такого сюрпризу. Виконавиця побажала парі щастя та довгого кохання.

5 зірок, які влаштували особисте життя своїм фанатам

Селін Діон (фото: instagram.com/celinedion)

Джастін Тімберлейк

На одному зі своїх концертів Джастін, після виконання пісні That Girl, запросив на сцену Джоша Клемонса, в якого було важливе послання для його коханої Кім Мартін. Джош виголосив щиру промову, а потім запропонував їй стати його дружиною. Зал і сам співак підтримали їх оплесками, і, звичайно ж, Кім погодилася вийти заміж за Джоша.

5 зірок, які влаштували особисте життя своїм фанатам

Джастін Тімберлейк (фото: instagram.com/justintimberlake)

Енріке Іглесіас

Під час гастролей у Софії Енріке помітив на своєму концерті хлопця з великим плакатом, на якому було написано: "Енріке, допоможи мені зробити пропозицію моїй дівчині".

Після виконання однієї з пісень Іглесіас запросив молодого чоловіка на сцену і надав йому можливість висловитися. Хлопець зібрався з духом, зізнався своїй дівчині в коханні та попросив її вийти за нього заміж. Під гучні оплески його кохана погодилася.

5 зірок, які влаштували особисте життя своїм фанатам

Енріке Іглесіас (фото: instagram.com/enriqueiglesias)

Аарон Пол

Аарон, будучи справжнім романтиком, із задоволенням погодився допомогти шанувальнику в організації його особистого життя. Одного разу хлопець на ім'я Джейсон зробив пожертву в благодійний фонд, яким керувала дружина актора, і це стало приводом для їхнього знайомства.

Джейсон поділився з Аароном своєю мрією освідчитися своїй коханій, і Пол дав йому поради про те, як влаштувати все так, щоб вона була здивована і обов'язково сказала "так".

5 зірок, які влаштували особисте життя своїм фанатам

Аарон Пол (фото: instagram.com/aaronpaul​​​​​​​)

Раніше ми розповідали про 6 зірок, які відмовилися від своїх дітей.

Також писали про зірок 40+, які ніколи не були одружені.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: The Hollywood Reporter, People, Daily Mail.

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Рианна Зірки
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