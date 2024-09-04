5 звезд, которые устроили личную жизнь своим фанатам

Эти знаменитости не только радуют своих поклонников положительными эмоциями, но иногда вдохновляют их на важные жизненные шаги.

Рианна

Один из фанатов Рианны долго не решался сделать предложение своему партнеру. Его сдерживал страх отказа, поэтому он постоянно откладывал этот шаг. В какой-то момент молодой человек решил написать певице, надеясь, что она когда-то увидит его послание.

Среди множества сообщений Рианна заметила именно это и ответила парню.

"Парень, страхи - это нормально, и очень важно быть тем, кто ты есть на самом деле. Это твой выбор и твое решение. Ты должен оставаться самим собой, несмотря на все трудности. Всегда будь свободным. Твоя семья может тебя не понять, но нынешнее поколение, твои сверстники, могут. Я и мое окружение всегда тебя поддержим!", - написала звезда.

Через некоторое время поклонник сообщил ей, что после ее ответа он признался своему партнеру в чувствах, и вскоре они поженились.

Рианна (фото: instagram.com/badgalriri)

Селин Дион

Ник Явенски решил поразить свою возлюбленную Остин Мак-Миллиан необычным предложением. Он приобрел билеты на концерт Селин Дион, которую девушка обожала. Кроме того, он связался с директором шоу и попросил его помочь. После выступления пара прошла за кулисы, где ожидала появления Дион.

Когда певица подошла, Ник стал на одно колено и предложил Остин обручальное кольцо. В шоке оказались не только она, но и сама Селин. Однако певица быстро сориентировалась и подсказала девушке, как ответить: "Дорогая, тебе нужно сказать "да".

Конечно, Остин согласилась и была в восторге от такого сюрприза. Исполнительница пожелала паре счастья и долгой любви.

Селин Дион (фото: instagram.com/celinedion)

Джастин Тимберлейк

На одном из своих концертов Джастин, после исполнения песни That Girl, пригласил на сцену Джоша Клемонса, у которого было важное послание для его возлюбленной Ким Мартин. Джош произнес искреннюю речь, а затем предложил ей стать его женой. Зал и сам певец поддержали их аплодисментами, и, конечно же, Ким согласилась выйти замуж за Джоша.

Джастин Тимберлейк (фото: instagram.com/justintimberlake)

Энрике Иглесиас

Во время гастролей в Софии Энрике заметил на своем концерте парня с большим плакатом, на котором было написано: "Энрике, помоги мне сделать предложение моей девушке".

После исполнения одной из песен Иглесиас пригласил молодого человека на сцену и предоставил ему возможность высказаться. Парень собрался с духом, признался своей девушке в любви и попросил ее выйти за него замуж. Под громкие аплодисменты его возлюбленная согласилась.

Энрике Иглесиас (фото: instagram.com/enriqueiglesias)

Аарон Пол

Аарон, являясь настоящим романтиком, с удовольствием согласился помочь поклоннику в организации его личной жизни. Однажды парень по имени Джейсон пожертвовал в благотворительный фонд, которым руководила жена актера, и это стало поводом для их знакомства.

Джейсон поделился с Аароном своей мечтой признаться своей любимой, и Пол дал ему советы о том, как устроить все так, чтобы она была удивлена и обязательно сказала "да".

Аарон Пол (фото: instagram.com/aaronpaul​​)