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5 звезд, которые выглядят старше своего возраста

Среда 17 июля 2024 09:01
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5 звезд, которые выглядят старше своего возраста Адель и Бритни Спирс (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Обилие макияжа на красных дорожках, активная мимика и многочисленные пластические операции не всегда положительно влияют на внешность. Эти факторы часто приводят к тому, что знаменитости выглядят старше своих лет.

О ком идет речь - рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Бритни Спирс

Неправильный образ жизни повлиял на карьеру и личную жизнь 42-летней певицы, оставив заметный след на ее внешности. Однако мы будем навсегда помнить ту Бритни с 2000-х годов, от которой просто невозможно было отвести глаза.

"Выглядишь намного старше!", - пишут фоловеры Бритни сейчас.

5 звезд, которые выглядят старше своего возраста

Бритни Спирс (фото: Getty Images)

Адель

36-летняя звезда всегда выделялась пышными формами, которые еще больше подчеркивали объемная прическа и наряды. Однако Адель решила похудеть, и теперь она выглядит старше, чем ей на самом деле, но это не так уж и важно - она так же красива, как и раньше!

5 звезд, которые выглядят старше своего возраста

Адель (фото:instagram.com/adele)

Линдси Лохан

Когда 38-летняя актриса строила успешную карьеру. В начале 2000-х она была на пике своей популярности, пока не столкнулась с трудностями из-за зависимости от запрещенных веществ.

Аресты и неправильный образ жизни сильно пошатнули ее позицию в Голливуде и оставили отпечаток на внешности.

Однако Линдси нашла силы изменить свою жизнь к лучшему, и сейчас она живет счастливо.

5 звезд, которые выглядят старше своего возраста

Линдси Лохан (фото: instagram.com/lindsaylohan)

Эмилия Кларк

Зрители изрядно полюбили звезду "Игры престолов". Интересно, что заставляет их это делать? Возможно, ни один другой актер не владеет такой же выразительной мимикой, как в Эмилии. Пожалуй, это и привлекает внимание.

Однако именно этот особый стиль придает актрисе несколько дополнительных лет.

"Как всегда красива, только немного старше", - так говорят о 37-летней Эмилии некоторые фоловеры.

5 звезд, которые выглядят старше своего возраста

Эмилия Кларк (фото: instagram.com/emilia_clarke)

Мэри-Кейт и Эшли Олсен

С детства сестры были знаменитыми лицами на экранах телевизоров, но сейчас, глядя на их фотографии, трудно поверить, что им всего 37. Они выглядят на лет 10 старше.

5 звезд, которые выглядят старше своего возраста

Мэри-Кейт и Эшли Олсен (фото: скриншот с видео)

Недавно мы писали о 6 украинских звездах, которые выглядят значительно моложе своего возраста.

Также рассказывали о топ-6 звездах Голливуда, которые считают себя некрасивыми.

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