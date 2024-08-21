5 зірок, які з раннього віку утримували свою родину

Зендая

"Я не знаю, чи був у мене великий вибір. У мене складні почуття з приводу дітей, слави, того, що я перебуваю в центрі уваги громадськості, або того, що я - дитина-актриса", - сказала вона в одному з інтерв'ю.

"Ми бачили багато випадків, коли це приносило шкоду", - продовжила вона.

Також Зендая, яка почала свою кар'єру з шоу Disney "Танцювальна лихоманка", розповіла, що їй довелося швидко подорослішати і рано стати основним годувальником своєї сім'ї.

Зендая (фото: Getty Images)

Сідні Суїні

Сідні почала свою акторську кар'єру в 11-12 років і ніколи не уявляла себе в іншій сфері.

Батьки завжди підтримували її мрії, але, на жаль, були банкрутами. Щоб допомогти сім'ї, Суїні працювала на студії Universal Studios, доглядала за дітьми та прибирала туалети в ресторанах.

Сідні Суїні (фото: Вікіпедія)

Демі Ловато

Деякі зірки не лише стали годувальниками своїх родин, а й зазнали психологічних травм, які вплинули на їхнє доросле життя. Приклад тому - Демі Ловато.

Її перший проєкт "Барні та друзі" привернув до артистки-початківця безліч шанувальників, а справжню популярність їй приніс серіал "Дайте Санні шанс", де вона зіграла головну роль.

Однак слава має свої побічні ефекти, і після багатьох років у центрі уваги актриса зіштовхнулася я з наслідками зіркової хвороби.

Демі Ловато (фото: instagram.com/ddlovato​​​​​​​)

Коул Спроус

Цікаво але Коул Спроус і його брат-близнюк Ділан почали свою акторську кар'єру ще до того, як навчилися ходити й говорити. Уперше вони з'явилися на екрані у віці 6 місяців у рекламі підгузків.

За цим послідувало безліч інших проектів, але справжнім проривом для братів став серіал "Все тіп-топ, або Життя Зака і Коді", де вони виконали головні ролі.

"Я думаю, що у дитячому акторському бізнесі є два типи дітей. Є діти-актори, які обирають це заняття, а є діти з робітничого класу, як ми", - сказав Коул. І додав: "Мої батьки жили не надто багато".

Але знаменитість не ображається на батька з матір'ю, і стверджує, що, в усякому разі, він зараз має фінансову незалежність.

Коул Спроус​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Кеке Палмер

У дитинстві Кеке Палмер мріяла переїхати з передмість Чикаго, де вона жила з батьками, до Лос-Анджелеса. Ця мрія збулася, але не без труднощів. Хоча спочатку планувалося, що її батько, Ларрі, знайде роботу після переїзду, зрештою він залишився вдома, щоб доглядати за братами та сестрами Кеке, оскільки її мама, Шарон, займалася кар'єрою своєї відомої дочки.

"Таким чином, усі наші ролі ніби помінялися місцями. Я стала годувальницею, тому що моя кар'єра приносила найбільше грошей, і мої батьки хотіли підтримати мене, але вони не мали власної роботи, тому що вона навіть не давала їм змоги вести господарство", - зізналася Палмер.

Кеке Палмер (фото: instagram.com/keke​​​​​​​)