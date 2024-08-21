5 звезд, которые с раннего возраста содержали свою семью

Зендая

"Я не знаю, был ли у меня большой выбор. У меня сложные чувства по поводу детей, славы, того, что я нахожусь в центре внимания общественности, или того, что я - ребенок-актриса", - сказала она в одном из интервью.

"Мы видели много случаев, когда это приносило вред", - продолжила она.

Также Зендая, которая начала свою карьеру с шоу Disney "Танцевальная лихорадка", рассказала, что ей пришлось быстро повзрослеть и рано стать основным кормильцем своей семьи.

Зендая (фото: Getty Images)

Сидни Суини

Сидни начала свою актерскую карьеру в 11-12 лет и никогда не представляла себя в другой сфере.

Родители всегда поддерживали ее мечты, но, к сожалению, были банкротами. Чтобы помочь семье, Суини работала на студии Universal Studios, ухаживала за детьми и убирала туалеты в ресторанах.

Сидни Суини (фото: Википедия)

Деми Ловато

Некоторые звезды не только стали кормильцами своих семей, но и получили психологические травмы, которые повлияли на их взрослую жизнь. Пример тому - Деми Ловато.

Ее первый проект "Барни и друзья" привлек к начинающей артистке множество поклонников, а настоящую популярность ей принес сериал "Дайте Санни шанс", где она сыграла главную роль.

Однако слава имеет свои побочные эффекты, и после многих лет в центре внимания актриса столкнулась с последствиями звездной болезни.

Деми Ловато (фото: instagram.com/ddlovato​​)

Коул Спроус

Интересно, но Коул Спроус и его брат-близнец Дилан начали свою актерскую карьеру еще до того, как научились ходить и говорить. В первый раз они появились на экране в возрасте 6 месяцев в рекламе подгузников.

За этим последовало множество других проектов, но настоящим прорывом для братьев стал сериал "Все тип-топ или Жизнь Зака и Коди", где они исполнили главные роли.

"Я думаю, что в детском актерском бизнесе есть два типа детей. Есть дети-актеры, которые выбирают это занятие, а есть дети из рабочего класса, как мы", - сказал Коул. И добавил: "Мои родители жили не слишком много".

Но знаменитость не обижается на отца с матерью, и утверждает, что, по крайней мере, он сейчас имеет финансовую независимость.

Коул Спроус​ (фото: Википедия)

Кеке Палмер

В детстве Кеке Палмер мечтала переехать из пригорода Чикаго, где она жила с родителями, в Лос-Анджелес. Эта мечта сбылась, но не без труда. Хотя первоначально планировалось, что ее отец, Ларри, найдет работу после переезда, в конце концов он остался дома, чтобы ухаживать за братьями и сестрами Кеке, поскольку ее мама Шарон занималась карьерой своей известной дочери.

"Таким образом, все наши роли вроде бы поменялись местами. Я стала кормилицей, потому что моя карьера приносила больше денег, и мои родители хотели поддержать меня, но они не имели собственной работы, потому что она даже не давала им возможности вести хозяйство", - призналась Палмер.

Кеке Палмер (фото: instagram.com/keke​​)