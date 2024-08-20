5 зірок, які схиблені на ін'єкціях краси

Сьогодні ми розповімо про знаменитостей, які буквально одержимі своєю зовнішністю. Заради збереження молодості та краси вони готові на все.

У добірці РБК-Україна (проект Styler) - акторки і світські левиці, які піддалися головній слабкості Голлівуду - безмежній тязі до "ін'єкцій краси".

Кім Кардашьян

Головна зірка клану Кардаш'ян Кім відома не тільки своєю знаменитою фігурою, а й бездоганно "відшліфованим" обличчям. Ботокс і філери - її вірні союзники, про які вона говорить з відвертістю і без збентеження.

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Памела Андерсон

Памела Андерсон відома своєю пристрастю до естетичної хірургії: її експерименти з силіконовими імплантами зіграли ключову роль у закріпленні за нею статусу секс-символу 90-х. Вона також вдавалася до пластичних операцій на обличчі, хоча сама акторка стверджує, що гладкість її шкіри - виключно результат ін'єкцій ботокса.

Памела Андерсон (фото: instagram.com/pamelaanderson)

Ніколь Кідман

Надмірне захоплення ін'єкціями ледь не позбавило Ніколь Кідман рекламних контрактів і головних ролей у кіно. Актриса настільки захопилася процедурами, що буквально втратила своє обличчя. Сьогодні Кідман переглянула свої б'юті-звички, хоча повністю не відмовилася від ін'єкцій.

Ніколь Кідман (фото: instagram.com/nicolekidman)

Меган Фокс

А ось цій акторці ін'єкції краси пішли на користь! Меган Фокс стала яскравим прикладом успішного "редизайну" завдяки пластичним операціям та "уколам краси". Дівчина з Ок-Ріджа перетворилася на справжню зірку і секс-символ Голлівуду.

Ботокс і філери зробили її риси обличчя м'якшими і жіночнішими, а вилиці - виразнішими і витонченішими. Можна з упевненістю сказати, що косметолог Меган безсумнівно досяг успіху!

Меган Фокс (фото: Getty Images)

Кристін Девіс

Після прем'єри продовження культового "Сексу у великому місті" актриса зіштовхнулася з бурею критики: на відміну від своїх колег, Девіс явно перестаралася з візитами до косметолога.

Обличчя зірки виглядало помітно набряклим, і багато хто дорікнув їй у невдалих пластичних операціях.

Косметологи пояснюють це надмірним використанням ін'єкцій ботокса і гіалуронової кислоти. Ймовірно, Крістін потрапила до не найбільш кваліфікованого фахівця.

Кристін Девіс (фото: instagram.com/iamkristindavis​​​​​​​)