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Ледь не з'їла акула і падіння з висоти: 7 зірок, які мало не загинули в найнебезпечніших ситуаціях

Понеділок 19 серпня 2024 09:00
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Ледь не з'їла акула і падіння з висоти: 7 зірок, які мало не загинули в найнебезпечніших ситуаціях Хоакін Фенікс і Джордж Клуні (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Аварії, стихійні лиха та зустрічі з дикими тваринами - ці знаменитості дивом уникли небезпеки!

Про кого йде мова – дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Леонардо Ді Капріо

Лео, відомий як захисник тварин, одного разу сам опинився на межі загибелі в дикій природі. Зірка "Титаніка" мало не став жертвою акули!

Ді Капріо займався дайвінгом у Південній Африці та занурювався у спеціальній клітці, щоб спостерігати за хижаками. Однак хвиля перевернула клітку, і акула майже проникла всередину.

Актор лежав на дні клітки і дивом уникнув укусу, адже щелепи акули зачинилися всього за кілька сантиметрів від нього.

Ледь не з'їла акула і падіння з висоти: 7 зірок, які мало не загинули в найнебезпечніших ситуаціях

Леонардо Ді Капріо (фото: Getty Images)

Енн Хетевей

Енн Хетевей ледь не загинула під час відпустки на Гаваях у 2014 році. Під час плавання в океані її підхопила небезпечна течія, яка почала тягнути її на дно. На щастя, серфер помітив актрису і встиг врятувати її, витягнувши на берег.

Ледь не з'їла акула і падіння з висоти: 7 зірок, які мало не загинули в найнебезпечніших ситуаціях

Енн Хетевей (фото: instagram.com/annehathaway)

Хоакін Фенікс

У 2006 році Хоакін Фенікс ледь не загинув в автокатастрофі. Через відмову гальм його машина перекинулася і зіштовхнулася з іншим автомобілем. Одним із перших, хто опинився на місці події, був німецький режисер Вернер Герцог, який жив неподалік.

Ледь не з'їла акула і падіння з висоти: 7 зірок, які мало не загинули в найнебезпечніших ситуаціях

Хоакін Фенікс​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Орландо Блум

Орландо Блум ледь не загинув у віці 21 року. Актор зірвався з висоти трьох поверхів, намагаючись піднятися по водостічній трубі (ймовірно, був у романтичному настрої). Травма, отримана внаслідок падіння, на кілька днів залишила його паралізованим.

Ледь не з'їла акула і падіння з висоти: 7 зірок, які мало не загинули в найнебезпечніших ситуаціях

Орландо Блум (фото: Вікіпедія)

Джордж Клуні

У 2018 році Джордж Клуні потрапив в аварію в Італії, коли їхав на моторолері. Його відкинуло на лобове скло автомобіля, шолом тріснув, а черевики відлетіли на кілька метрів. Після цього інциденту Клуні пообіцяв більше не сідати на двоколісні транспортні засоби.

Ледь не з'їла акула і падіння з висоти: 7 зірок, які мало не загинули в найнебезпечніших ситуаціях

Джордж Клуні​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Сандра Буллок

2000 року Сандра Буллок дивом уникла травм, коли літак, у якому вона перебувала, виїхав за межі злітно-посадкової смуги через погані погодні умови у Вайомінгу.

Іронічно, що лише роком раніше Буллок знялася в романтичній комедії "Сили природи" з Беном Аффлеком, де її героїня і ще один пасажир знайомляться після аварії літака.

Ледь не з'їла акула і падіння з висоти: 7 зірок, які мало не загинули в найнебезпечніших ситуаціях

Сандра Буллок (фото: Getty Images)

Дрю Беррімор

У 2001 році Дрю Беррімор ледь не загинула, коли посеред ночі загорівся будинок, де вона жила зі своїм чоловіком Томом Гріном. Їх врятував собака, який розбудив і вивів подружжя з палаючої будівлі. Збиток будинку було оцінено в 700 000 доларів.

Ледь не з'їла акула і падіння з висоти: 7 зірок, які мало не загинули в найнебезпечніших ситуаціях

Дрю Беррімор (фото: instagram.com/drewbarrymore​​​​​​​)

Раніше ми писали про 6 зірок, які ніколи не сиділи на дієтах.

Також розповідали про знаменитостей, які працювали на звичайній роботі до того, як прославилися.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Daily Mail, People, Star, OK!.

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