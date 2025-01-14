5 зірок, які ніколи не показують своє справжнє обличчя

Sia

Sia, відома як одна з найпопулярніших виконавиць у світі завдяки хітам "Chandelier" і "Elastic Heart", обрала незвичний шлях у музичній індустрії. Залишаючись за лаштунками як авторка пісень, вона часто довіряє іншим людям представляти себе на сцені.

Sia (фото: instagram.com/siamusic)

Хоча останнім часом співачка частіше з'являється без звичного приховування обличчя, вона відверто визнає, що слава супроводжується величезним тиском і не хоче, щоб вона ставала визначальною у її житті.

Sleep Token

Sleep Token - загадковий британський рок-гурт, відомий своїм анонімним образом і виступами в масках. Колектив зараховують до жанрів альтернативного та інді-року, хоча про його учасників практично нічого не відомо. Гурт розпочав свою музичну діяльність у 2016 році й з того часу випустив три студійні альбоми. Sleep Token є прихильниками концепції масок і займають особливе місце на арт-рок сцені.

Sleep Token (фото: instagram.com/sleep_token​​​​​​​)

MF DOOM

Навіть якщо ви палкий шанувальник хіп-хопу, є велика ймовірність, що вам ніколи не доводилося бачити обличчя MF DOOM. Цей легендарний репер і продюсер, який уже відійшов у вічність, здобув популярність завдяки своєму образу: він завжди з'являвся у металевій масці, натхненній персонажем коміксів Marvel - Доктором Думом.

MF DOOM (фото: instagram.com/mfdoom​​​​​​​)

Ця маска стала його впізнаваною візитівкою, а його справжнє обличчя залишалося прихованим від публіки.

Deadmau5

Deadmau5, один із найвідоміших діджеїв у світі, виступає в масці миші, що стала його візитівкою. До здобуття популярності Deadmau5, справжнє ім’я якого Джоел Циммерман, був лише одним із багатьох електронних музикантів, які прагнули виділитися. Його унікальний образ із мишачим шоломом допоміг йому досягти впізнаваності та привернути увагу до своєї творчості.

Deadmau5 (фото: instagram.com/Deadmau5​​​​​​​)

Marshmello

Від свого дебюту в 2015 році Маршмелло здобув величезну популярність, привернувши мільйони шанувальників по всьому світу, а також породивши безліч імітаторів і навіть співпрацівників. Попри статус одного з найуспішніших ді-джеїв у світі танцювальної музики, особистість людини, яка ховається за маскою, залишається таємницею.

Marshmello​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)