5 зірок, які насправді є мільярдерами

Багато знаменитостей заробляють мільйони завдяки своїм талантам і праці, але лише обраним вдається перетворити ці мільйони на мільярди. Деякі зірки використовують свій успіх для створення бізнес-імперій, які приносять їм неймовірні статки.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатись, хто з відомих особистостей зумів увійти до клубу мільярдерів.

Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт увійшла до щорічного списку мільярдерів Forbes у 2024 році після того, як у 2023-му агентство Bloomberg вперше оцінило її статки у понад 1 мільярд доларів. Вона стала першим музикантом, який досяг статусу мільярдера винятково завдяки своїй музиці, зі статками в 1,1 мільярда доларів США (42 850 000 000 гривень).

Мільярдерський статус Свіфт цілком закономірний, враховуючи її аншлаговий тур Eras Tour 2023/24 та успіх концертного фільму, що вийшов у жовтні 2023 року й зібрав 92,8 мільйона доларів у перший вікенд.

Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/taylorswift)

Крім того, співачка увійшла в історію на церемонії Греммі-2024, ставши першою артисткою, яка чотири рази отримала нагороду за "Альбом року". Її перевидання альбому "1989 (Taylor’s Version)" стало найбільш продаваним альбомом року, підкресливши її вплив і комерційний успіх.

Джей Зі

Джей Зі заробив значну частину свого статку завдяки підприємницькій діяльності в алкогольній індустрії. Його шлях до успіху розпочався ще у 1995 році, коли він заснував музичну імперію, створивши звукозаписний лейбл Roc-a-Fella Records, а згодом у 2008 році - компанію з управління розвагами Roc Nation.

Згодом репер придбав бізнес із виробництва шампанського Armand de Brignac Champagne, співвласником якого також є конгломерат предметів розкоші LVMH. За даними Forbes, вартість цього бізнесу становить близько 310 мільйонів доларів США (132 835 000 000 гривень).

Джей Зі (фото: Вікіпедія)

Джей Зі також володіє часткою у компанії D'Ussé, оціненою в 100 мільйонів доларів США (4 253 500 100.00 гривень), співвласником якої є Bacardi. Його інвестиції включають частки в Uber (вартістю близько 70 мільйонів доларів США) стримінговій платформі Tidal (приблизно 100 мільйонів доларів США).

Окрім цього, Джей Зі володіє нерухомістю на суму близько 50 мільйонів доларів США.

Ріанна

Ріанна, яка не випускала нових альбомів протягом семи років після релізу "Anti" у 2016 році, знайшла інші джерела для примноження свого капіталу. Перша барбадоська мільярдерка здобула більшу частину свого статку завдяки косметичному бренду "Fenty Beauty".

Ріанна (фото: instagram.com/badgalriri)

Ця компанія, яка славиться широким асортиментом засобів для всіх відтінків і типів шкіри, оцінюється у приблизно 1,4 мільярда доларів США. Ріанна володіє 50% акцій бренду, за даними Forbes.

Окрім цього, її бренд нижньої білизни "Savage X Fenty" має оціночну вартість близько 270 мільйонів доларів США (11 367 000 000 гривень).

Кім Кардашьян

Кім Кардашьян, на відміну від своєї молодшої сестри Кайлі Дженнер, яка була виключена зі списку мільярдерів Forbes у 2019 році, залишилася у цьому списку. У 2020 році зірка реаліті-шоу, яка стала успішним підприємцем, продала 20% своєї косметичної компанії KKW Beauty корпорації Coty за 200 мільйонів доларів США (8 420 000 000 гривень).

За оцінками Forbes, вартість компанії складає 1 мільярд доларів. Крім того, Кім отримала 225 мільйонів доларів США (9 472 500 000 гривень) завдяки мажоритарному пакету акцій у своїй лінії білизни та одягу для дому "SKIMS".

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian​​​​​​​)

У сфері нерухомості Кардашьян також має значні активи, які оцінюються у приблизно 100 мільйонів доларів США (4 210 000 000 гривень). Разом із колишнім чоловіком Каньє Вестом вона володіла розкішною резиденцією в Калабасасі. Після розлучення Кім викупила у Веста його частку за 23 мільйони доларів США, отримавши повне право власності.

Опра Вінфрі

Опра Вінфрі, відома як "Королева всіх ЗМІ", у 2003 році стала першою чорношкірою жінкою-мільярдером. Народжена в сільській місцевості Міссісіпі в сім'ї матері-одиначки, вона розпочала свій шлях у медіа як ведуча місцевих новин.

Згодом Вінфрі здобула світову популярність завдяки власному ток-шоу "Шоу Опри Вінфрі", яке тривало 25 років. Ця програма стала найпопулярнішим денним ток-шоу в історії американського телебачення, у якому взяли участь такі легенди, як Майкл Джексон і Майк Тайсон.

Опра Вінфрі (фото: instagram.com/oprah​​​​​​​)

За даними Forbes, основна частина її статків, оцінених у 2,6 мільярда доларів США (109 460 000 000 гривень), походить від її медіа-імперії. Опра володіє 25,5% акцій своєї телевізійної мережі OWN, 7% акцій компанії WW International (Weight Watchers) та має контракт на створення контенту для Apple TV+. Її частка у Weight Watchers International принесла понад 427 мільйонів доларів США (18 296 950 000 000 гривень).

Крім медіа, Вінфрі інвестувала у нерухомість преміум-класу, володіючи об’єктами в Іллінойсі, Флориді, Колорадо, Теннессі, Індіані, Вашингтоні та Каліфорнії.