5 зірок, які мають незвичайні таланти та хобі

Знаменитості часто вражають нас своїми талантами на екрані чи сцені, але багато з них приховують ще більш цікаві сторони свого життя. Деякі зірки мають унікальні захоплення чи здібності, які можуть здивувати навіть найвідданіших фанатів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про Марго Роббі, Анджеліну Джолі та ще трьох знаменитостей, які володіють незвичайними талантами та хобі.

Марго Роббі - тату-майстер

У 2016 році Марго Роббі розповіла Джиммі Феллону на "The Tonight Show", що на той час зробила понад 50 татуювань, і зупинятися не збиралася. Її захоплення почалося з подарункового пістолета для татуювань, яким вона спочатку робила тату своїм друзям, а згодом і членам акторського складу та знімальної групи фільму "Загін самогубців".

Проте її "кар’єра" тату-майстра завершилася у 2020 році після інциденту на весіллі подруги. Перебуваючи напідпитку, Марго зробила тату одній із подруг нареченої на спині. На церемонії, де дівчина була у сукні з відкритою спиною, це татуювання виглядало невдалим.

Марго Роббі (фото: Кіноріум)

Реакція її матері була настільки негативною, що Марго вирішила остаточно залишити заняття татуюваннями. Втім, акторка пожартувала, що готова повернутися до цього хобі, якщо Джиммі Феллон забажає отримати тату від неї.

Джастін Бібер - складає Кубики Рубіка

Джастін неодноразово демонстрував свої навички у розв’язуванні кубика Рубіка, а під час одного свого інтерв’ю у 2010 році він впорався із головоломкою менш ніж за дві хвилини.

Скріншот

Марк Руффало - катається на моноциклі

Марк Руффало опанував це мистецтво багато років тому, коли вирішив стати клоуном і, звісно, мав навчитися їздити на одноколісному велосипеді. У 2014 році Марк з’явився на "Шоу Грема Нортона", де ведучий з гумором підготував для нього моноцикл, хоча актор не їздив на ньому понад 25 років.

Грем навіть запропонував йому покататися на шестифутовому одноколісному велосипеді, і Марк блискуче впорався із завданням.

Наступного року артист знову відвідав шоу разом із Меріл Стріп та Джеймсом МакЕвоєм. Як виявилося, Джеймс також володіє навичками їзди на моноциклі. У результаті обоє акторів влаштували вражаюче шоу, демонструючи свої здібності на маленьких моноциклах прямо на сцені.

Анджеліна Джолі - метальниця ножів

Анджеліна Джолі увійшла в історію кінематографа завдяки своїй культовій ролі археолога та ікони відеоігор Лари Крофт у фільмах "Tomb Raider". Як виявилося, її захоплення ножами та історичною зброєю цілком збігається з образом її героїні.

Ще з дитинства, після відвідування виставки Renaissance Faire, Анджеліна зацікавилася зброєю і з того часу почала її колекціонувати.

Анджеліна Джолі (фото: Кіноріум)

У 1998 році вона з'явилася в шоу "Late Night with Conan O'Brien", де продемонструвала свої навички роботи з ножем-метеликом. Але Джолі не просто колекціонує зброю - вона також вміє метати ножі, що підтвердила у фільмі "Містер і місіс Сміт". До того ж у серії "Розкрадачка гробниць" акторка виконувала більшість трюків самостійно, включаючи сцени з метанням ножів.

Кеша - виготовляє прикраси

У 2014 році, перебуваючи в реабілітаційному центрі, Кеша шукала спосіб залишатися на зв’язку зі своїми шанувальниками. Як це часто буває з нею, ситуація набула абсолютно несподіваного повороту. Подруга співачки звернулася до її шанувальників через Twitter із проханням надсилати свої зуби для створення унікальних артоб’єктів у центрі. Прохання завершувалося зворушливими словами: "Вона сумує за вами".

Кеша (фото: instagram.com/kesha​​​​​​​)

У відповідь Кеша отримала понад 1000 зубів і створила з них бюстгальтер, головний убір, сережки та намисто. Зрештою, персонал реабілітаційного центру був змушений втрутитися, щоб зупинити потік зубів, які переповнювали їхні поштові скриньки.