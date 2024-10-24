Понад хмарами: топ-6 зірок, які мають власні літаки

Опра Вінфрі

Опра Вінфрі є власницею Bombardier Global Express XRS - далекомагістрального бізнес-джета, який славиться своїм просторим інтер’єром і розкішними умовами. В особистому літаку зірки можуть розміститися до 10 гостей. Джет коштував зірці 42 мільйонів доларів, а його утримання та обслуговування обходиться зверху в 1,5 мільйонів доларів щорічно.

Опра Вінфрі (фото: instagram.com/oprah)

Jay-Z і Бейонсе

Бейонсе відома своєю щедрістю, і одним із доказів цього став її подарунок чоловікові, реперу Jay-Z - приватний літак The Bombardier Challenger 850. Лайнер оснащений спальнями, кухнею, ванними кімнатами і затишною вітальнею, оздобленою бежевою шкірою. В таких комфортних умовах подружжя подорожує по всьому світу.

Бейонсе і Джей Зі (фото: instagram.com/beyonce)

Селін Діон

Видатна канадська співачка володіє приватним літаком Bombardier BD-700 Global Express, розрахованим на 18 пасажирів. Цей бізнес-джет коштував їй 40 мільйонів доларів. Відомо, що інтер'єр був створений за спеціальним дизайном, а на борту є кухня та душова кабіна, що додає додаткового комфорту під час подорожей.

Селін Діон (фото: instagram.com/celinedion)

Тейлор Свіфт

Завдяки своїм світовим турне та щільному графіку, співачка і авторка пісень, як повідомляють, володіє реактивним літаком Dassault Falcon 900, який відзначається своєю універсальністю та ефективністю для міжнародних перельотів. Її приватний літак дозволяє їй дотримуватися інтенсивного робочого розкладу, при цьому насолоджуючись комфортом і приватністю під час подорожей до різних місць для виступів та заходів.

Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/taylorswift)

Кім Кардашьян

Світська левиця Кім Кардашьян придбала літак за 150 мільйонів доларів. Він розрахований на 18 пасажирів, а при вході екіпаж пропонує піжами та капці з особистої колекції моделі.

Кім Кардашьян (фото: Getty Images)