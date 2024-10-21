5 зірок, які живуть з порушенням слуху

Деякі знаменитості, незважаючи на порушення слуху, досягли неймовірних успіхів у своїй кар'єрі, надихаючи мільйони людей по всьому світу. Вони доводять, що обмеження не можуть стати на заваді таланту, цілеспрямованості та прагненню до мрії.

Голлі Беррі

Голлі Беррі, яка стала першою темношкірою жінкою, що отримала премію "Оскар" за найкращу жіночу роль, втратила майже 80% слуху на ліве вухо після травми, отриманої внаслідок домашнього насильства в минулих стосунках. Сьогодні Беррі активно виступає за підвищення обізнаності щодо проблеми домашнього насильства.

Голлі Беррі (фото: instagram.com/halleberry)

Sting

Легендарний музикант Sting зазнав проблем зі слухом через тривалу кар'єру в оточенні гучної музики, що значно вплинуло на його здатність чути. Лікарі порадили співакові почати використовувати слуховий апарат, і він певний час дотримувався цієї рекомендації. Однак незабаром Sting відмовився від пристрою, оскільки відчував, що "чує більше, ніж йому хотілося".

Sting (фото: Вікіпедія)

Марлі Матлін

Марлі Матлін - одна з найвідоміших глухих знаменитостей, хоча не всі можуть знати про її втрату слуху. У 2008 році вона брала участь у шоу "Танці з зірками" і розповіла, що щотижня отримувала сотні листів від шанувальників. Вони висловлювали вдячність за те, що вона відкрила їм очі на те, що глухі люди здатні робити все, крім чути.

Марлі Матлін​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Джоді Фостер

Акторка Джоді Фостер відкрито демонструє, що має проблеми зі слухом. Виконавиця ролі Кларіс Старлінг у знаменитому фільмі "Мовчання ягнят" постійно користується слуховим апаратом, за винятком появ на червоних доріжках. Її діагноз залишається невідомим, оскільки сама Фостер ніколи публічно не обговорювала це питання.

Джоді Фостер (фото: Вікіпедія)

Барбара Стрейзанд

Барбра Стрейзанд, володарка двох премій "Оскар", чотирьох "Золотих глобусів" та одинадцяти нагород "Еммі", страждає від тинітусу - порушення слуху, що супроводжується постійним дзвоном або шумом у вухах. Вона захворіла ще в дитинстві, але не повідомляла рідних про свою проблему.

Замість того, щоб звернутися за допомогою, Барбра накривала голову шарфом під час нападів шуму у вухах. Лише пізніше, після медичного огляду, лікарі виявили цю недугу. Сьогодні співачка зізнається, що вночі користується спеціальним апаратом, який допомагає полегшити симптоми тинітусу і забезпечує спокійний сон.

Барбара Стрейзанд (фото: instagram.com/barbrastreisand​​​​​​​)