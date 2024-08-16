5 зірок, які колись жили на вулиці, а тепер володіють маєтками

Холлі Беррі

Зараз голлівудська акторка мешкає в розкішному особняку в Беверлі-Гіллз і володіє багатомільйонними статками, але в юності такі речі здавалися їй недосяжними мріями.

Наприкінці 80-х Холлі вирішила змінити свою долю і переїхала до Нью-Йорка, сподіваючись знайти роботу. Однак кошти, з якими вона приїхала, швидко закінчилися, а пошуки роботи виявилися непростими.

У результаті Беррі була змушена ночувати в притулку для безпритульних, а іноді навіть на лавці на вулиці або в парку. Повертатися додому вона не хотіла, та й батьки дали зрозуміти, що тепер вона повинна самостійно піклуватися про себе.

Заробітку Холлі ледь вистачало на їжу, і тільки коли вона почала відвідувати кастинги й отримала перші незначні ролі, змогла винайняти житло.

Сьогодні акторка з вдячністю згадує цей період, який навчив її стійкості та вмінню спокійно приймати невдачі.

Холлі Беррі (фото: Getty Images)

Джим Керрі

Джим Керрі у багатьох викликає асоціації з веселими і безтурботними персонажами, яких він так майстерно втілював на екрані. Але за цією життєрадісною зовнішністю ховається безліч важких випробувань і переживань.

Дитинство актора було непростим: він народився в багатодітній родині, де єдиним годувальником був його батько, а мати, майбутня зірка, страждала від рідкісного захворювання - іпохондричного синдрому.

Труднощі сім'ї на цьому не закінчилися. Коли Джиму виповнилося 12 років, його батько втратив роботу, що змусило сім'ю продати будинок і вирушити в подорож Канадою в пошуках нового заробітку.

Протягом тривалого часу вся сім'я мешкала у фургоні, а Керрі разом із братом і сестрами був змушений кинути школу, щоб працювати і допомагати батькам.

Джим Керрі (фото: Вікіпедія)

Хіларі Суенк

Коли Хіларі було шість років, її батьки розлучилися. Дівчинка залишилася жити з матір'ю, яка насилу могла забезпечити їх обох. Незабаром на них чекали ще більші труднощі - мати втратила роботу, і грошей не вистачало навіть на оренду житла.

Хіларі та її мати вирушили до Лос-Анджелеса, де в перший час бралися за будь-яку роботу і ночували на задньому сидінні автомобіля. Майбутній зірці довелося кинути школу, щоб допомогти матері, оскільки вона вважала, що освіта в їхньому становищі не дасть їй переваг, а хороша робота зможе вирішити багато проблем.

Вона продовжувала працювати і вірила, що одного разу стане відомою актрисою. Удача посміхнулася їй - кінопродюсери звернули на неї увагу і запропонували невеликі ролі.

На зароблені гроші Суенк змогла винайняти житло для себе і матері, а пізніше стала однією з успішних актрис Голлівуду. Сьогодні всі труднощі сім'ї знаменитості залишилися у минулому.

Хіларі Суенк​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Деніел Крейг

В юності виконавцю ролі Джеймса Бонда також довелося зіштовхнутися з труднощами. У 16 років Деніел переїхав до Лондона, щоб вступити до Національного молодіжного театру. Щоб хоч якось зводити кінці з кінцями, він підробляв у ресторанах, але зароблених грошей вистачало тільки на їжу, а з житлом виникали серйозні проблеми.

Крейгу іноді вдавалося переночувати у знайомих, але частіше він залишався на вулиці, спав на лавочках або ночував у притулку для безхатьків.

Усе змінилося, коли актор почав отримувати пропозиції від кіноагентів і зніматися у фільмах.

Деніел Крейг​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Келлі Кларксон

Американська співачка стала відомою завдяки своїй перемозі в музичному шоу American Idol. Однак на етапі прослуховувань Келлі довелося зіштовхнутися з великими труднощами, включно з ночівлею на вулиці та браком грошей.

У день її приїзду до Лос-Анджелеса сталася пожежа, яка знищила її квартиру, і в неї майже не залишилося коштів на оренду нового житла.

На щастя, ці випробування виявилися найсерйознішими в житті Кларксон. Сьогодні вона є успішною і затребуваною співачкою в Америці, а також володаркою премії "Еммі".

Келлі Кларксон (фото: instagram.com/kellyclarkson​​​​​​​)