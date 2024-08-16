5 звезд, которые когда-то жили на улице, а теперь владеют особняками

Холли Берри

Сейчас голливудская актриса живет в роскошном особняке в Беверли-Хиллз и владеет многомиллионным состоянием, но в юности такие вещи казались ей недостижимыми мечтами.

В конце 80-х Холли решила изменить свою судьбу и переехала в Нью-Йорк, надеясь найти работу. Однако средства, с которыми она приехала, быстро закончились, а поиски работы оказались непростыми.

В результате Берри была вынуждена ночевать в приюте для бездомных, а иногда даже на скамейке на улице или в парке. Возвращаться домой она не хотела, да и родители дали понять, что теперь она должна самостоятельно заботиться о себе.

Заработка Холли едва хватало на еду, и только когда она начала посещать кастинги и получила первые незначительные роли, смогла снять жилье.

Сегодня актриса с благодарностью вспоминает этот период, который научил ее стойкости и умению спокойно принимать неудачи.

Холли Берри (фото: Getty Images)

Джим Кэрри

Джим Керри у многих вызывает ассоциации с веселыми и беззаботными персонажами, которых он так мастерски воплощал на экране. Но за этой жизнерадостной внешностью скрывается множество тяжелых испытаний и переживаний.

Детство актера было непростым: он родился в многодетной семье, где единственным кормильцем был его отец, а мать, будущая звезда, страдала от редкого заболевания - ипохондрического синдрома.

Трудности семьи на этом не закончились. Когда Джиму исполнилось 12 лет, его отец потерял работу, что вынудило семью продать дом и отправиться в путешествие по Канаде в поисках нового заработка.

В течение длительного времени вся семья жила в фургоне, а Кэрри вместе с братом и сестрами был вынужден бросить школу, чтобы работать и помогать родителям.

Джим Керри (фото: Википедия)

Хиллари Суэнк

Когда Хиллари было шесть лет, ее родители развелись. Девочка осталась жить с матерью, которая с трудом могла обеспечить их обоих. Вскоре их ждали еще большие трудности - мать потеряла работу, и денег не хватало даже на аренду жилья.

Хилари и ее мать отправились в Лос-Анджелес, где в первое время брались за любую работу и ночевали на заднем сиденье автомобиля. Будущей звезде пришлось бросить школу, чтобы помочь матери, поскольку она считала, что образование в их положении не даст ей преимуществ, а хорошая работа сможет решить многие проблемы.

Она продолжала работать и верила, что однажды станет известной актрисой. Удача улыбнулась ей - кинопродюсеры обратили на нее внимание и предложили небольшие роли.

На заработанные деньги Суэнк смогла снять жилье для себя и матери, а позже стала одной из успешных актрис Голливуда. Сегодня все трудности семьи знаменитости остались в прошлом.

Хиллари Суэнк​ (фото: Википедия)

Дэниел Крейг

В юности исполнителю роли Джеймса Бонда также пришлось столкнуться с трудностями. В 16 лет Дэниел переехал в Лондон, чтобы поступить в Национальный молодежный театр. Чтобы хоть как-то сводить концы с концами, он подрабатывал в ресторанах, но заработанных денег хватало только на еду, а с жильем возникали серьезные проблемы.

Крейгу иногда удавалось переночевать у знакомых, но чаще он оставался на улице, спал на лавочках или ночевал в приюте для бездомных.

Все изменилось, когда актер начал получать предложения от киноагентов и сниматься в фильмах.

Дэниел Крейг​ (фото: Википедия)

Келли Кларксон

Американская певица стала известной благодаря своей победе в музыкальном шоу American Idol. Однако на этапе прослушиваний Келли пришлось столкнуться с большими трудностями, включая ночевку на улице и нехватку денег.

В день ее приезда в Лос-Анджелес произошел пожар, который уничтожил ее квартиру, и у нее почти не осталось средств на аренду нового жилья.

К счастью, эти испытания оказались самыми серьезными в жизни Кларксон. Сегодня она является успешной и востребованной певицей в Америке, а также обладательницей премии "Эмми".

Келли Кларксон (фото: instagram.com/kellyclarkson)