5 зірок, чия нестандартна зовнішність стала їхньою візитною карткою

Барбара Стрейзанд

З ранніх років майбутню зірку сцени дражнили однокласники через її зовнішність, зокрема, через форму носа. Впевненості Барбарі додавала пристрасть до театру та мистецтва перевтілення, проте батьки намагалися переконати її обрати професію, в якій зовнішність не відіграє такої важливої ролі.

Незважаючи на всі перешкоди, її природний талант і харизма дозволили Стрейзанд всупереч усім сумнівам домогтися видатної кар'єри.

Барбара Стрейзанд (фото: instagram.com/barbrastreisand)

Тільда Свінтон

Ця акторка від самого початку своєї кар'єри не відповідала стандартам краси і часто зіштовхувалася з відмовами режисерів через свою нестандартну зовнішність. Однак, незважаючи на це, вона змогла пробитися і стала однією з найвідоміших актрис Голлівуду.

Тільда Свінтон (фото: instagram.com/swinton.tilda)

Мейсі Вільямс

На початку своєї кар'єри зірка серіалу "Гра Престолів" сумнівалася, що зможе досягти успіху через свою зовнішність. На численних прослуховуваннях її часто приймали за хлопчика і не соромилися в грубих коментарях. Однак до 23 років Мейсі втратила підліткову незграбність і почала отримувати безліч цікавих пропозицій від режисерів для нових проектів.

Мейсі Вільямс (фото: instagram.com/maisie_williams​​​​​​​)

Сара Джессіка Паркер

Зірка "Сексу у великому місті" і визнана ікона стилю протягом усього життя стикалася з негативними коментарями про свою зовнішність. Проте, це не завадило Сарі Джессіці Паркер побудувати успішну кар'єру в Голлівуді і знайти особисте щастя.

Сара Джессіка Паркер (фото: Getty Images)

Гвендолін Крісті

Актриса, яка зіграла войовницю Брієнну в серіалі "Гра Престолів", зізнавалася, що після прочитання оригінальної серії книг була зачарована своїм персонажем. До того ж, вона прекрасно розуміла складнощі, з якими зіштовхувалася Брієнна, бо й сама не раз ставала об'єктом насмішок через свій високий зріст (191 см) і мужні риси.

Незважаючи на те, що ці фізичні особливості обмежували її можливості на кастингах, вони не завадили їй стати затребуваною і популярною актрисою.

Гвендолін Крісті (фото: instagram.com/gwendolineuniverse​​​​​​​)