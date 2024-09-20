RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

5 звезд, чья нестандартная внешность стала их визитной карточкой

Тильда Свинтон и Сара Джессика Паркер (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Голливудские каноны красоты под угрозой! Эти звезды доказали, что быть другим - это круто и разбили стереотипы об идеальной внешности.

О ком идет речь - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Барбара Стрейзанд

С ранних лет будущую звезду сцены дразнили одноклассники из-за ее внешности, в частности, из-за формы носа. Уверенности Барбари придавала страсть к театру и искусству перевоплощения, однако родители пытались убедить ее выбрать профессию, в которой внешность не играет столь важной роли.

Несмотря на все препятствия, ее природный талант и харизма позволили Стрейзанд вопреки всем сомнениям добиться выдающейся карьеры.

Барбара Стрейзанд (фото: instagram.com/barbrastreisand)

Тильда Свинтон

Эта актриса с самого начала своей карьеры не отвечала стандартам красоты и часто сталкивалась с отказами режиссеров из-за своей нестандартной внешности. Однако, несмотря на это, она смогла пробиться и стала одной из известнейших актрис Голливуда.

Тильда Свинтон (фото: instagram.com/swinton.tilda​​)

Мэйси Уильямс

В начале своей карьеры звезда сериала "Игра Престолов" сомневалась, что сможет добиться успеха из-за своей внешности. На многочисленных прослушиваниях ее часто принимали за мальчика и не стеснялись грубых комментариев. Однако к 23 годам Мэйси потеряла подростковую неловкость и начала получать множество интересных предложений от режиссеров для новых проектов.

Мэйси Уильямс (фото: instagram.com/maisie_williams​​)

Сара Джессика Паркер

Звезда "Секса в большом городе" и признанная икона стиля на протяжении всей жизни сталкивалась с негативными комментариями о своей внешности. Однако это не помешало Сари Джессике Паркер построить успешную карьеру в Голливуде и обрести личное счастье.

Сара Джессика Паркер (фото: Getty Images)

Гвендолин Кристи

Актриса, сыгравшая воительницу Бриенну в сериале "Игра Престолов", признавалась, что после прочтения оригинальной серии книг была очарована своим персонажем. К тому же она прекрасно понимала сложности, с которыми сталкивалась Бриенна, ибо и сама не раз становилась объектом насмешек из-за своего высокого роста (191 см) и мужественных черт.

Несмотря на то, что эти физические особенности ограничивали ее возможности на кастингах, они не помешали стать востребованной и популярной актрисой.

Гвендолин Кристи (фото: instagram.com/gwendolineuniverse​​​)

Читайте РБК-Украина в Google News
ГолливудАктерыЗвёзды