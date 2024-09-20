5 звезд, чья нестандартная внешность стала их визитной карточкой

Голливудские каноны красоты под угрозой! Эти звезды доказали, что быть другим - это круто и разбили стереотипы об идеальной внешности.
О ком идет речь - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
С ранних лет будущую звезду сцены дразнили одноклассники из-за ее внешности, в частности, из-за формы носа. Уверенности Барбари придавала страсть к театру и искусству перевоплощения, однако родители пытались убедить ее выбрать профессию, в которой внешность не играет столь важной роли.
Несмотря на все препятствия, ее природный талант и харизма позволили Стрейзанд вопреки всем сомнениям добиться выдающейся карьеры.
Барбара Стрейзанд (фото: instagram.com/barbrastreisand)
Эта актриса с самого начала своей карьеры не отвечала стандартам красоты и часто сталкивалась с отказами режиссеров из-за своей нестандартной внешности. Однако, несмотря на это, она смогла пробиться и стала одной из известнейших актрис Голливуда.
Тильда Свинтон (фото: instagram.com/swinton.tilda)
В начале своей карьеры звезда сериала "Игра Престолов" сомневалась, что сможет добиться успеха из-за своей внешности. На многочисленных прослушиваниях ее часто принимали за мальчика и не стеснялись грубых комментариев. Однако к 23 годам Мэйси потеряла подростковую неловкость и начала получать множество интересных предложений от режиссеров для новых проектов.
Мэйси Уильямс (фото: instagram.com/maisie_williams)
Звезда "Секса в большом городе" и признанная икона стиля на протяжении всей жизни сталкивалась с негативными комментариями о своей внешности. Однако это не помешало Сари Джессике Паркер построить успешную карьеру в Голливуде и обрести личное счастье.
Сара Джессика Паркер (фото: Getty Images)
Актриса, сыгравшая воительницу Бриенну в сериале "Игра Престолов", признавалась, что после прочтения оригинальной серии книг была очарована своим персонажем. К тому же она прекрасно понимала сложности, с которыми сталкивалась Бриенна, ибо и сама не раз становилась объектом насмешек из-за своего высокого роста (191 см) и мужественных черт.
Несмотря на то, что эти физические особенности ограничивали ее возможности на кастингах, они не помешали стать востребованной и популярной актрисой.
Гвендолин Кристи (фото: instagram.com/gwendolineuniverse)
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