5 звезд, чья нестандартная внешность стала их визитной карточкой

Барбара Стрейзанд

С ранних лет будущую звезду сцены дразнили одноклассники из-за ее внешности, в частности, из-за формы носа. Уверенности Барбари придавала страсть к театру и искусству перевоплощения, однако родители пытались убедить ее выбрать профессию, в которой внешность не играет столь важной роли.

Несмотря на все препятствия, ее природный талант и харизма позволили Стрейзанд вопреки всем сомнениям добиться выдающейся карьеры.

Барбара Стрейзанд (фото: instagram.com/barbrastreisand)

Тильда Свинтон

Эта актриса с самого начала своей карьеры не отвечала стандартам красоты и часто сталкивалась с отказами режиссеров из-за своей нестандартной внешности. Однако, несмотря на это, она смогла пробиться и стала одной из известнейших актрис Голливуда.

Тильда Свинтон (фото: instagram.com/swinton.tilda​​)

Мэйси Уильямс

В начале своей карьеры звезда сериала "Игра Престолов" сомневалась, что сможет добиться успеха из-за своей внешности. На многочисленных прослушиваниях ее часто принимали за мальчика и не стеснялись грубых комментариев. Однако к 23 годам Мэйси потеряла подростковую неловкость и начала получать множество интересных предложений от режиссеров для новых проектов.

Мэйси Уильямс (фото: instagram.com/maisie_williams​​)

Сара Джессика Паркер

Звезда "Секса в большом городе" и признанная икона стиля на протяжении всей жизни сталкивалась с негативными комментариями о своей внешности. Однако это не помешало Сари Джессике Паркер построить успешную карьеру в Голливуде и обрести личное счастье.

Сара Джессика Паркер (фото: Getty Images)

Гвендолин Кристи

Актриса, сыгравшая воительницу Бриенну в сериале "Игра Престолов", признавалась, что после прочтения оригинальной серии книг была очарована своим персонажем. К тому же она прекрасно понимала сложности, с которыми сталкивалась Бриенна, ибо и сама не раз становилась объектом насмешек из-за своего высокого роста (191 см) и мужественных черт.

Несмотря на то, что эти физические особенности ограничивали ее возможности на кастингах, они не помешали стать востребованной и популярной актрисой.

Гвендолин Кристи (фото: instagram.com/gwendolineuniverse​​​)