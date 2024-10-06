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5 екранних братів і сестер, які зустрічалися у реальному житті

Неділя 06 жовтня 2024 09:00
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5 екранних братів і сестер, які зустрічалися у реальному житті Екранні брати і сестри, які зустрічалися в житті (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Кінозірки, як показує практика, часто захоплюються романами на знімальних майданчиках. Особливо цікаво, коли ці стосунки зароджуються не після романтичних сцен, а в той час, коли вони грають братів і сестер на екрані.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує згадати пари знаменитостей, які зіграли родичів на екрані, а потім вирішили перевести свої почуття в реальне життя.

Анна Кендрік і Білл Гейдер

У січні стало відомо від інсайдерів, що Білл Гейдер і Анна Кендрік таємно зустрічаються вже понад рік. Почуття один до одного у них виникли під час зйомок різдвяної комедії "Ноель", де вони зіграли дітей Санта Клауса.

5 екранних братів і сестер, які зустрічалися у реальному житті

Анна Кендрік і Білл Гейдер (фото: постер до фільму "Ноель")

Блейк Лайвлі та Пенн Беджлі

Хімія між Блейк Лайвлі та Пенном Беджлі, які зіграли зведених брата і сестру в культовому серіалі "Пліткарка", швидко вийшла за межі екранних стосунків. Їхні персонажі на екрані дали волю почуттям, що незабаром призвело до роману і в реальному житті.

5 екранних братів і сестер, які зустрічалися у реальному житті

Блейк Лайвлі та Пенн Беджлі (фото: Кіноріум)

Меггі Грейс та Єн Сомерхолдер

У серіалі "Залишитися в живих" Єн Сомерхолдер і Меггі Грейс зіграли зведених брата і сестру. Їхні стосунки на знімальному майданчику залишалися в секреті, поки персонажі були на екрані. Однак після завершення роботи над серіалом актори вирішили продовжити зустрічі в реальному житті і їхній роман став відомий публіці.

5 екранних братів і сестер, які зустрічалися у реальному житті5 екранних братів і сестер, які зустрічалися у реальному житті

Меггі Грейс та Єн Сомерхолдер (фото: instagram.com/maggiegrace, instagram.com/iansomerhalder)

Кетрін Гейгл і Джейсон Бер

Кетрін Гайгл і Джейсон Бех були партнерами по зйомках фантастичного серіалу "Місто прибульців". На відміну від багатьох колег по індустрії, пара не приховувала свої почуття на публіці. Їхній роман тривав близько трьох років, і вони вільно з'являлися разом перед очима шанувальників і журналістів.

5 екранних братів і сестер, які зустрічалися у реальному житті

5 екранних братів і сестер, які зустрічалися у реальному житті

Кетрін Гейгл і Джейсон Бер (фото: instagram.com/katherineheigl, Вікіпедія)

Ріта Вілсон і Том Генкс

Ріта Вілсон і Том Генкс познайомилися ще до того, як їм запропонували зіграти брата і сестру у фільмі. Ба більше, пара вже була заручена на момент зйомок романтичної комедії "Несплячі в Сіетлі".

5 екранних братів і сестер, які зустрічалися у реальному житті

Ріта Вілсон і Том Генкс (фото: instagram.com/tomhanks)

Раніше ми писали про 6 зірок, які працювали на звичайній роботі до того, як прославилися.

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