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5 экранных братьев и сестер, которые встречались в реальной жизни

Воскресенье 06 октября 2024 09:00
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5 экранных братьев и сестер, которые встречались в реальной жизни Экранные братья и сестры, которые встречались в жизни (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Кинозвезды, как показывает практика, часто увлекаются романами на съемочных площадках. Особенно интересно, когда эти отношения зарождаются не после романтических сцен, а в то время когда они играют братьев и сестер на экране.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить пару знаменитостей, сыгравших родственников на экране, а затем решивших перевести свои чувства в реальную жизнь.

Анна Кендрик и Билл Гейдер

В январе стало известно от инсайдеров, что Билл Гейдер и Анна Кендрик тайно встречаются уже больше года. Чувства друг к другу у них возникли во время съемок рождественской комедии "Ноэль", где они сыграли детей Санта-Клауса.

5 экранных братьев и сестер, которые встречались в реальной жизни

Анна Кендрик и Билл Гейдер (фото: постер к фильму "Ноэль")

Блейк Лайвли и Пенн Беджли

Химия между Блейк Лайвли и Пенном Беджли, сыгравшим сводных брата и сестру в культовом сериале "Сплетница", быстро вышла за пределы экранных отношений. Их персонажи на экране дали волю чувствам, что вскоре привело к роману и реальной жизни.

5 экранных братьев и сестер, которые встречались в реальной жизни

Блейк Лайвли и Пенн Бэджли (фото: Кинориум)

Мэгги Грейс и Йен Сомерхолдер

В сериале "Остаться в живых" Йен Сомерхолдер и Мэгги Грейс сыграли сводных брата и сестру. Их отношения на съемочной площадке оставались в секрете, пока персонажи были на экране. Однако после завершения работы над сериалом актеры решили продолжить встречи в реальной жизни и их роман стал известен публике.

5 экранных братьев и сестер, которые встречались в реальной жизни5 экранных братьев и сестер, которые встречались в реальной жизни

Мэгги Грейс и Йен Сомерхолдер (фото: instagram.com/maggiegrace, instagram.com/iansomerhalder)

Кэтрин Хейгл и Джейсон Бер

Кэтрин Хайгл и Джейсон Бех были партнерами по съемкам фантастического сериала "Город пришельцев". В отличие от многих коллег по индустрии, пара не скрывала своих чувств на публике. Их роман длился около трех лет, и они свободно появлялись вместе перед глазами любителей и журналистов.

5 экранных братьев и сестер, которые встречались в реальной жизни

5 экранных братьев и сестер, которые встречались в реальной жизни

Кэтрин Гейгл и Джейсон Бер (фото: instagram.com/katherineheigl, Википедия)

Рита Уилсон и Том Хенкс

Рита Уилсон и Том Хенкс познакомились еще до того, как им предложили сыграть брата и сестру в фильме. Более того, пара уже была обручена на момент съемок романтической комедии "Неспящие в Сиэтле".

5 экранных братьев и сестер, которые встречались в реальной жизни

Рита Уилсон и Том Хенкс (фото: instagram.com/tomhanks)

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