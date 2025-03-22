5 жіночих ароматів - бестселерів на весну, які сподобаються усім

Chanel Chance Eau Tendre

На першому місці - справжній хіт та ода весні. Цей аромат не втратить актуальності ніколи, його обожнюють, як жінки, так і чоловіки.

Як і основний аромат серії Chance, аромат Chance Eau Tendre відноситься до дуже дорогих елітних парфумів. Але на відміну від класичного Chanel Chance він легший, весняний, у ньому відчуваються яскраві цитрусові та фруктові ноти, яскравіше виявлені квіткові елементи та зникла шипрова основа.

Issey Miyake L'Eau d'Issey

Це абсолютний хіт, і хай вас не бентежить, що аромат з'явився ще у 2000-их роках. Його абсолютна свіжість та витонченість не залишить байдужим нікого. Він "звучить" абсолютно поза часом та не примітивно.

У вишуканій початковій ноті, легкість і прозорість, відчуваються відтінки цикламена, білої фрезії, медового лотоса, гордовитої оксамитової троянди та дині, збризканих запашною рожевою водою. На квітковому достатку побудований і "серцевий" акорд парфуму - у ньому чути акценти яскравої гвоздики, зворушливої ​​лілії, водяного півонії та чарівної конвалії.

Jo Malone Peony & Blush Suede

Чи любите ви аромат півонії весною? Jo Malone Peony and Blush Suede cologne - розкішний та звабливий аромат, що оспівує ніжність півонії та чуттєвість замшевих акордів. Це харизматична та багатогранна композиція парфумерного дому Jo Malone London, місією якого завжди було втілення краси британської природи у кожному продукті відомої марки. Аромат, сезон якого весна на 100%!

Aqua Allegoria Herba Fresca

Один із тих позачасових ароматів, які становлять славу Guerlain. Ідеальний весною! Парфумерну композицію відкривають зелено-медові ноти конюшини у веселих сонячних іскрах лимона. Повне свіжості зелене серце представлене розкішним холодним акордом м'яти та терпкого підбадьорливого зеленого чаю. В основі ніжна кришталева конвалія і легкі, чисті нюанси цикламена.

HERMÈS Un Jardin Mediterranée

Безумовний бестселер, який поза часом.

"Аромат, що втілює спогади про Середземномор'я, мозаїка запахів, форм, кольорів і тактильних відчуттів", - так описує його парфюмер Жан Клод Елена.



Новела про середземноморський сад, який рясніє деревами та квітами й нагадує про цілу гаму ароматів, що вирують у приватних садах Тунісу. Цей аромат, подібно до подорожнього щоденника, відправляє в райській світ тіней, води та світла на основі запаху інжиру з домішками середземноморських цитрусових.

Вас може зацікавити