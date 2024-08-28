5 упражнений, чтобы улучшить равновесие и общее качество жизни

Повышение подвижности и равновесия с возрастом поможет наслаждаться общим лучшим качеством жизни и снизить риск падений и травм. Некоторые упражнения помогут привести к заметным улучшениям в равновесии и подвижности.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Физиотерапевт Алекс Хаггард рассказал, что стоит начать с умеренной интенсивности и медленно увеличивать интенсивность и продолжительность.

Упражнения на баланс

Регулярные упражнения на равновесие могут улучшить осанку и координацию, а также снизить риск падений и травм.

Стойки на одной ноге

Встаньте прямо и балансируйте на левой ноге в течение 30 секунд, затем перейдите на другую ногу. Не стесняйтесь использовать стул для поддержки.

Упражнение на баланс (фото: eatthis.com)

Силовые тренировки

Исследования показывают, что силовые тренировки могут увеличить диапазон движений. Независимо от того, тренируетесь ли вы с обременениями или только с собственным весом, силовые упражнения являются частью распорядка дня, чтобы оставаться сильным, здоровым и быть в форме.

Подъемы ног

Встаньте прямо, держась за стул. Поднимите левую ногу в сторону, а затем повторите с правой.

Приседания

Они укрепляют тело и ноги. Встаньте прямо, а ноги поставьте на ширину плеч. Согните колени и прижмите бедра назад, чтобы присесть.

Приседания (фото: eatthis.com)

Упражнения на гибкость

Растяжка

Регулярно растягивайте основные группы мышц, чтобы сохранить и увеличить свою гибкость.

Йога

Она еще одна замечательная практика, которая может повысить гибкость и равновесие. Упражнения могут улучшить мышечную силу, гибкость тела и работу сердечно-сосудистой системы, одновременно уменьшая стресс и беспокойство.

Йога (фото: eatthis.com)

Укрепление пресса

Планки

Удерживайте высокую планку предплечья в течение 30 секунд. Постепенно увеличивайте время удержания по мере продвижения.

Функциональные движения

Упражнения "садьте-встаньте": попробуйте встать из положения сидя, не используя руки для помощи.

Подъемы: используйте скамейку для тренировок или низкую ступеньку, чтобы практиковать подъемы. Ступайте на поверхность одной ногой и заменяйте другой.