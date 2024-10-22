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5 вправ, які чоловіки повинні виконувати щодня

Які вправи потрібно виконувати чоловіка кожного дня (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Щоб тіло було у формі, то частота тренувань є важливим фактором. Чоловіки повинні щодня виконувати певні вправи, які важливі для підтримки сили у м'язах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Щоденні тренування - чудовий варіант, якщо ви ведете сидячий образ життя і хочете прийти у форму.

Встаньте, розставивши ноги ширше, ніж на ширині плечей. 

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

Випади (фото: eatthis.com)

Раніше ми повідомляли, як тренуватись у віці 50 років і старше.

Також ми писали, скільки разів повинні віджиматись чоловіки та жінки у різному віці.

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