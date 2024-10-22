5 вправ, які чоловіки повинні виконувати щодня

Щоб тіло було у формі, то частота тренувань є важливим фактором. Чоловіки повинні щодня виконувати певні вправи, які важливі для підтримки сили у м'язах.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Щоденні тренування - чудовий варіант, якщо ви ведете сидячий образ життя і хочете прийти у форму.
Встаньте, розставивши ноги ширше, ніж на ширині плечей.
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
Раніше ми повідомляли, як тренуватись у віці 50 років і старше.
Також ми писали, скільки разів повинні віджиматись чоловіки та жінки у різному віці.