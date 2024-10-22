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5 упражнений, которые мужчины должны выполнять ежедневно

Какие упражнения нужно выполнять мужчине каждый день (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чтобы тело было в форме, частота тренировок является важным фактором. Мужчины должны ежедневно выполнять определенные упражнения, важные для поддержания силы в мышцах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Ежедневные тренировки - отличный вариант, если вы ведете сидячий образ жизни и хотите прийти в форму.

Встаньте, расставив ноги пошире, чем на ширине плеч.

(фото: eatthis.com)

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(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

Выпады (фото: eatthis.com)

Ранее мы сообщали, как тренироваться в возрасте 50 лет и старше.

Также мы писали, сколько раз должны отжиматься мужчины и женщины в разном возрасте.

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