5 упражнений, которые мужчины должны выполнять ежедневно

Чтобы тело было в форме, частота тренировок является важным фактором. Мужчины должны ежедневно выполнять определенные упражнения, важные для поддержания силы в мышцах.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Ежедневные тренировки - отличный вариант, если вы ведете сидячий образ жизни и хотите прийти в форму.
Встаньте, расставив ноги пошире, чем на ширине плеч.
(фото: eatthis.com)
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(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
Ранее мы сообщали, как тренироваться в возрасте 50 лет и старше.
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