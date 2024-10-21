Покращиться здоров'я та настрій: тренер розповів, як тренуватись у віці 50 років і старше

Силові тренування протягом певного періоду можуть допомогти запобігти втраті кісткової маси та навіть зміцнити здоров'я. Тренер розповів, що для людей після 50 років фізична активна має багато переваг.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Переваги силових тренувань

Тренер Кайрі Фурр розповів, що нарощування сили та м’язової маси призводять до покращення обміну речовин, здоров’я суглобів і покращення рухливості.

Одним з найбільш вагомих переваг силових тренувань є збереження і відновлення м'язової маси. Після 50 років природна втрата м’язів прискорюється, що призводить до слабкості, зниження рухливості та підвищеного ризику падінь.

Також деякі переваги включають збільшення м’язової маси або сили, покращують метаболізм та щільність кісток, покращують здоров’я серцево-судинної системи та суглоби. Інші переваги включають покращену гнучкість, підвищення настрою та впевненості, а також кращий баланс та координацію.

Силові тренування є важливими для підтримки здоров’я опорно-рухового апарату у літніх людей. Це важливо, оскільки кістки природно втрачають щільність із віком, що підвищує ризик переломів і остеопорозу.

Зайві кілограми - це не дуже добре у будь-якому віці. Підтримання здорової ваги важливо, особливо якщо йдеться про профілактику багатьох вікових захворювань.

Ж інки у віці 50 років, які проводили силові тренування двічі на тиждень протягом 10 тижнів, відчули значне збільшення м’язів і сили.

Разом зі старінням депресія впливає дедалі більше, а багато хто втрачає впевненість в собі. Силові тренування покращують загальну самоефективність і можуть допомогти зменшити частоту депресії.

Як почати безпечно підіймати тяжкості після 50

Робота з тренером може забезпечити належну форму та запобігти травмам, особливо коли ви починаєте роботу з тренажерами для нарощування міцності. Завжди починайте повільно, зосередьтеся на техніці та давайте м’язам належний відпочинок між заняттями, щоб уникнути втоми.

Важливо під час підняття важкої ваги дотримуватись правильної форми. Підйом у поганій формі підвищує ризик отримання травми, особливо шкоди для суглобів.

Краще поєднувати силові тренування з вправами на гнучкість і рухливість, щоб м’язи залишалися пружними.

Тож, почавши займатися спортом у 50 років, можна не тільки мати кращу якість життя в 70, а і компенсувати недостатню активність в молодшому віці.