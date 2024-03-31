5 вітамінів, які жінкам і чоловікам треба пити після 40 років

Вітамін C

Цей вітамін важливий і для жінок, і для чоловіків. Він підтримує здоров'я імунної системи, діє як потужний антиоксидант та захищає організм.

Вітамін С зміцнює судини, покращує здоров'я ясен, виробляє колаген та захищає суглоби. Окрім цього, він зменшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, підтримуючи нормальний рівень холестерину в крові.

Які вітаміни пити жінкам (ілюстрація: freepik.com)

Вітамін Е

Цей вітамін - сильний антиоксидант. Він допомагає боротися із передчасним старінням та виникненням "вікових" хвороб. Вітамін Е особливо важливий для чоловічого здоров'я, він знижує ризик утворення тромбів й покращують репродуктивне здоров'я.

А для жінок він корисний тим, що може покращити стан шкіри й волосся, а також підтримує нормальне функціонування репродуктивної системи. Вітамін Е захищає організм від старіння.

Вітаміни групи В

Жінкам та чоловікам важливо підтримувати здоров'я після 40 років. Особливої уваги потребують нервова система, мозок та імунітет. У цьому може допомогти вітамін В12.

Втім, для здоров'я важливі й інші вітаміни з групи В. Вони допомагають шлунку краще працювати, зменшують тривожність та захищають від стресу. Окрім цього, такі вітаміни здатні знизити ризики розвитку серцево-судинних захворювань.

Вітаміни для чоловічого здоров'я (ілюстрація: freepik.com)

Вітамін D

Чоловікам та жінкам після 40 років важливо дбати про здоров'я кісток, зубів та імунну систему. Із цим можуть допомогти вітаміни групи D. Вони не тільки позитивну впливають на репродуктивну систему людини, а також допомагають "вгамувати" хронічні захворювання й навіть деякі форми раку.

"Вітамін сонця" рятує шкіру від старіння, а кістки від остеопорозу. До того ж він має позитивний вплив на настрій та емоційний стан. Вітаміни групи D можуть покращити психічне здоров'я, й дадуть організму необхідну кількість кальцію й фосфору.

Магній

Людям після 40 років потрібно турбуватися про те, аби в них був повноцінний сон й багато енергії. У цьому допоможе магній, який захищає від стресів та дозволяє організму відпочивати вночі.

Жінкам важливо пити магній, аби захиститися від мігреней, передчасної менопаузи, полікістозу та інших хвороб репродуктивної системи. А для чоловіків він корисний тим, що покращує якість життя й дає гарний настрій.

Вітаміни для жіночого здоров'я (ілюстрація: freepik.com)

Як приймати вітаміни - що варто знати

Пам'ятайте, що перед тим, як почати пити якісь вітаміни, потрібно консультуватися з лікарем. Самостійне "призначення" ліків та БАДів може бути вкрай небезпечним. Лише спеціаліст може визначити, що потрібно пити пацієнту, до того ж усі висновки він має робити лише після того, як ознайомиться з результатами усіх необхідних аналізів.