5 витаминов, которые женщинам и мужчинам нужно пить после 40 лет

Витамин C

Этот витамин важен и для женщин и для мужчин. Он поддерживает здоровье иммунной системы, действует как мощный антиоксидант и защищает организм.

Витамин С укрепляет сосуды, улучшает здоровье десен, производит коллаген и защищает суставы. Кроме того, он уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, поддерживая нормальный уровень холестерина в крови.

Какие витамины пить женщинам (иллюстрация: freepik.com)

Витамин Е

Этот витамин - сильный антиоксидант. Он помогает бороться с преждевременным старением и возникновением "возрастных" болезней. Витамин Е особенно важен для мужского здоровья, он снижает риск образования тромбов и улучшает репродуктивное здоровье.

А для женщин он полезен тем, что может улучшить состояние кожи и волос, а также поддерживает нормальное функционирование репродуктивной системы. Витамин Е защищает организм от старения.

Витамины группы В

Женщинам и мужчинам важно поддерживать здоровье после 40 лет. В особом внимании нуждаются нервная система, мозг и иммунитет. В этом может помочь витамин В12.

Впрочем, для здоровья важны и другие витамины группы В. Они помогают желудку лучше работать, уменьшают тревожность и защищают от стресса. Кроме того, такие витамины способны снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Витамины для мужского здоровья (иллюстрация: freepik.com)

Витамин D

Мужчинам и женщинам после 40 лет важно заботиться о здоровье костей, зубов и иммунной системе. С этим могут помочь витамины группы D. Они не только положительно влияют на репродуктивную систему человека, а также помогают "успокоить" хронические заболевания и даже некоторые формы рака.

"Витамин солнца" спасает кожу от старения, а кости от остеопороза. К тому же он оказывает положительное влияние на настроение и эмоциональное состояние. Витамины группы D могут улучшить психическое здоровье и дадут организму необходимое количество кальция и фосфора.

Магний

Людям после 40 лет нужно заботиться о том, чтобы у них был полноценный сон и много энергии. В этом поможет магний, защищающий от стрессов и позволяющий организму отдыхать ночью.

Женщинам важно пить магний, чтобы защититься от мигреней, преждевременной менопаузы, поликистоза и других заболеваний репродуктивной системы. А для мужчин он полезен тем, что улучшает качество жизни и дает хорошее настроение.

Витамины для женского здоровья (иллюстрация: freepik.com)

Как принимать витамины - что стоит знать

Помните, что перед тем, как начать пить какие-нибудь витамины, нужно консультироваться с врачом. Самостоятельное "назначение" лекарств и БАДов может оказаться крайне опасным. Только специалист может определить, что нужно пить пациенту, и все выводы он должен делать только после того, как ознакомится с результатами всех необходимых анализов.