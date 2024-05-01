UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

5 виступів України на Євробаченні, які вразили весь світ

5 виступів України на Євробаченні, які вразили весь світ (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Україна бере участь у Євробаченні з 2003 року, і щоразу наші артисти доводять, що українська культура зростає та розширює свої масштаби і досягнення. Цього року ми також маємо змогу довести свій талант і силу у Мальме.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало найкращі виступи України на Євробаченні та залюбки ділиться з вами.

Вєрка Сердючка 

У 2007 році Україну на Євробаченні представила Вєрка Сердючка зі своєю знаменитою піснею "Dancing lasha tumbai". Тоді вона зайняла 2 місце і змусила весь зал танцювати й підспівувати її трек. 

 

Kalush Orchestra

Без жодних сумнівів виступ Kalush Orchestra, які принесли Україні перемогу в один із найважчих років для країни - у 2022 заслуговує на окрему увагу. Їхня пісня "Stefania" змогла розчулити до сліз та пригорнути увагу до війни в Україні. 

 

Злата Огнєвіч 

Одна з головних "Холостячок" країни Злата Огнєвіч представила Україну на Євробаченні у 2013 році, і до речі, також у Мальме. Тоді Злата підкорила треком "Gravity". 

 

Джамала 

У 2016 році Джамала виступила так, що довела всіх до сліз своїм виступом і піснею "1994", яка несе у собі неймовірно сильний сенс та знову ж таки, торкається теми війни та геноциду.

 

TVORCHI

Так, хлопцям можливо і не вдалося завоювати переможне перше місце, але це був неймовірно сильний виступ у 2023 році, під час повномасштабної війни. Їхній трек "Heart of Steel" розповідає про сталевих українців та нашу стійкість.

І варто нагадати, що за кілька хвилин до виступу TVORCHI, РФ вдарила по рідному місту солістів.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвробаченняДжамалаKALUSHTVORCHIЗлата ОгнєвічВерка СердючкаВійна в Україні