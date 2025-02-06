5 вишуканих кольорів, які ідеально доповнять класичні сині джинси

Сині джинси - це універсальна база, яка легко поєднується з різними кольорами. Але якщо ви хочете створити дуже стильний образ, зверніть увагу на відтінки, які допоможуть вам урізноманітнити луки з джинсами, надаючи їм нотки розкоші та витонченості.

Шоколадно-коричневий

Глибокий коричневий колір відмінно контрастує з синім денімом, надаючи образу тепла і вишуканості. Шоколадний жакет, светр або аксесуари, як-от сумка або ремінь, роблять навіть простий лук дорогим і стильним.

Для повсякденного образу обирайте прямі джинси, білу сорочку та коричневу жилетку. Зверху можна накинути пальто шоколадного відтінку. Доповніть лук трендовою сумкою із замші, а також лоферами.



Джинси та коричневий верх (фото: instagram.com/leasy_inparis)

Масляно-жовтий

М'які, маслянисті жовті кольори додають в образ із синіми джинсами атмосферу тихої розкоші. Це альтернатива традиційним нейтральним кольорам.

Можна вдягнути джинси й блузу такого відтінку або ж обрати жовтий колір як акцент. Наприклад, доповнити масляно-жовтим шарфом образ, що складається з джинсів, білого светра і чорного пальта.



Джинси і олійно-жовтий відтінок (фото: instagram.com/anoukyve)

Темно-синій

Поєднання синіх джинсів із темно-синім верхом - стильний та елегантний вибір, який має стриманий, але водночас дорогий вигляд. Якщо джинси мають світліший або потертий відтінок, а верх - насичений темно-синій, образ матиме гармонійний вигляд.

Поєднуйте джинси з трикотажем, вовняними светрами, атласними блузами або структурованими жакетами для створення різних стилів. Доповнити образ можна класичними чорними балетками та мініатюрною сумкою.



Блакитні джинси та синій колір (фото: instagram.com/sylviemus_)

Яскраво-червоний

Багатий і насичений червоний колір і його відтінки створюють ідеальний контраст з джинсовою тканиною. Червоний гарно виглядає як у трикотажних виробах, так і в аксесуарах, надаючи образу глибини й витонченості.

Наприклад, одягайте сині джинси-підкови та червоний лонгслів із ґудзиками спереду. Доповніть лук аксесуарами та стильним взуттям.



Варіант із червоним відтінком (фото: instagram.com/_jessicaskye)

Бежевий

Бежевий відтінок надає образу м'якості та стриманої вишуканості, а в поєднанні з джинсами створює гармонійний баланс між casual і smart стилем. Якщо ви не впевнені, поекспериментуйте з різними відтінками: кремовий, пісочний, карамельний або ж колір капучино чудово поєднується з синім денімом.

Для повсякденного образу обирайте широкі джинси, сорочку з деніму і зверху бежеве пальто.



Варіант із бежевим кольором (фото: instagram.com/sasha.mei)