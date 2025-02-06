5 изысканных цветов, которые идеально дополнят классические синие джинсы
Синие джинсы - это универсальная база, которая легко сочетается с разными цветами. Но если вы хотите создать поистине стильный образ, обратите внимание на оттенки, которые помогут вам разнообразить луки с джинсами, придавая им нотки роскоши и изящества.
РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, с какими оттенками сочетают синие джинсы модные блогеры.
Шоколадно-коричневый
Глубокий коричневый цвет отлично контрастирует с синим денимом, придавая образу тепла и изысканности. Шоколадный пиджак, свитер или аксессуары, такие как сумка или ремень, делают даже простой лук более дорогим и стильным.
Для повседневного образа выбирайте прямые джинсы, белую рубашку и коричневую жилетку. Сверху можно накинуть пальто шоколадного оттенка. Дополните лук трендовой сумкой из замши, а также лоферами.
Джинсы и коричневый верх (фото: instagram.com/leasy_inparis)
Масляно-желтый
Мягкие, маслянистые желтые цвета добавляют в образ с синими джинсами атмосферу тихой роскоши. Это альтернатива традиционным нейтральным цветам.
Можно надеть джинсы и блузу такого оттенка или же выбрать желтый цвет в качестве акцента. Например, дополнить мясляно-желтым шарфом образ, состоящий из джинсов, белого свитера и черного пальто.
Джинсы и масляно-желтый оттенок (фото: instagram.com/anoukyve)
Темно-синий
Сочетание синих джинсов с темно-синим верхом - стильный и элегантный выбор, который выглядит сдержанно, но в то же время дорого. Если джинсы имеют более светлый или потертый оттенок, а верх - насыщенный темно-синий, образ будет выглядеть гармонично.
Сочетайте джинсы с трикотажем, шерстяными свитерами, атласными блузами или структурированными жакетами для создания разных стилей. Дополнить образ можно классическими черными балетками и миниатюрной сумкой.
Голубые джинсы и синий цвет(фото: instagram.com/sylviemus_)
Ярко-красный
Богатый и насыщенный красный цвет и его оттенки создают идеальный контраст с джинсовой тканью. Красный хорошо смотрится как в трикотажных изделиях, так и в аксессуарах, придавая образу глубины и изящества.
Например, надевайте синие джинсы-подковы и красный лонгслив с пуговицами спереди. Дополните лук аксессуарами и стильной обувью.
Вариант с красным оттенком (фото: instagram.com/_jessicaskye)
Бежевый
Бежевый оттенок придает образу мягкости и сдержанной изысканности, а в сочетании с джинсами создает гармоничный баланс между casual и smart стилем. Если вы не уверены, поэкспериментируйте с разными оттенками: кремовый, песочный, карамельный или цвет капучино прекрасно сочетается с синим денимом.
Для повседневного образа выбирайте широкие джинсы, рубашку из денима и сверху бежевое пальто.
Вариант с бежевым цветом (фото: instagram.com/sasha.mei)
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Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: Sylvie Mus, Anouk Yve, Julie, Jessica Skye, Sasha Mei.