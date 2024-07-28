5 унікальних порід собак, родом із Китаю

Мопси

Висота: 28-32 см

Вага: 6,5-8 кг

Тривалість життя: 13-15 років.

Мопси є однією з найпопулярніших порід сімейних собак завдяки своїй милій, дружній поведінці та невеликому розміру. Вони також є однією з найдавніших порід у світі.

Дослідники вважають, що мопси виникли в Китаї близько 400 р. до н.е. як компаньйон буддійських ченців Тибету. Одні гіпотези пов'язують мопсів з мастифами Тибету, в той час як інші стверджують, що він пов'язаний з пекінесом.

Мопс на тренуванні з плавання (фото: Вікіпедія)

Пекінес

Висота: до 20 см

Вага: 4-5 кг

Тривалість життя: 12-14 років.

Пекінесів також називають "сонячними собаками". Вони були домашніми вихованцями китайської королівської родини і міцно увійшли до китайського фольклору. Існує навіть легенда, яка свідчить, що пекінеси були створені, коли Будда зменшив лева до розмірів маленької собаки.

Насправді пекінеси, швидше за все, з'явилися в результаті схрещування більшого собаки з іграшковими в Китаї. Вони були улюбленими і дуже дбайливими домашніми тваринами серед китайської королівської сім'ї протягом тисяч років.

Пекінес на виставці (фото: Вікіпедія)

Ши-тцу

Висота: до 30 см

Вага: 4,5-8 кг

Тривалість життя: 10-16 років.

Ши-тцу - маленька іграшкова собачка з грайливим характером, названа так через свою схожість із великими кішками. Її китайська назва походить від слова "лев".

Подібно до пекінесів і мопсів, ши-тцу протягом століть цінувалися китайською знатю і вважалися благородним собакою Китаю.

Собака породи ши-тцу (фото: Вікіпедія)

Китайська чубата

Висота: 23-33 см

Вага: 2-6 кг

Тривалість життя: 13-18 років.

Оскільки китайська чубата собака має дуже раннє походження, ніхто точно не знає, коли і як була виведена ця порода. Деякі припускають, що голі собаки з Африки були завезені до Китаю і схрещені з дрібнішими, іграшковими собаками, заради унікальної зовнішності.

Китайські чубаті собаки були популярними вихованцями на китайських торгових судах для полювання на шкідників.

Китайська хохлата собака (фото: Вікіпедія)

Японський хін

Висота: 20-25 см

Вага: 1,5-3,5 кг

Тривалість життя: 10-14 років.

Всупереч своїй назві, японський хін, як вважають, виник у Китаї. Бувши близькими родичами спанієлів Тибету, вони були подарунком китайського імператора японської королівської родини.

Відомий своєю котячою, спокійною та ласкавою поведінкою, японський хін став надзвичайно популярний серед японської знаті понад 1000 років тому. Пізніше, коли Японія почала торгувати з іншими країнами, японський хін став традиційним подарунком морським офіцерам або продавався торговцям та морякам.

Японський хін (фото: Вікіпедія)