RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

5 уникальных пород собак, родом из Китая

Какие собаки родом из Китая (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Собаки были частью китайской культуры более 7000 лет. Их использовали в качестве охранников, пастухов, охотников и компаньонов с тех пор, как они были одомашнены.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список собак, имеющих китайское происхождение.

Мопсы

  • Высота: 28-32 см
  • Вес: 6,5-8 кг
  • Продолжительность жизни: 13-15 лет.

Мопсы являются одной из самых популярных пород семейных собак благодаря своему милому, дружескому поведению и небольшому размеру. Они также являются одной из самых древних пород в мире.

Исследователи считают, что мопсы возникли в Китае около 400 г. до н.э. как компаньон тибетских буддийских монахов. Одни гипотезы связывают мопсы с тибетскими мастифами, в то время как другие утверждают, что он связан с пекинесом.

Мопс на тренировке по плаванию (фото: Википедия)

Пекинес

  • Высота: до 20 см
  • Вес: 4-5 кг
  • Продолжительность жизни: 12-14 лет.

Пекинесов также называют "солнечными собаками". Они были домашними питомцами китайской королевской семьи и крепко вошли в китайский фольклор. Существует даже легенда, свидетельствующая, что пекинесы были созданы, когда Будда убавил льва до размеров маленькой собаки.

На самом деле пекинесы, скорее всего, появились в результате скрещивания большей собаки с игрушечными в Китае. Они были любимыми и очень заботливыми домашними животными среди китайской королевской семьи на протяжении тысяч лет.

Пекинес на выставке (фото: Википедия)

Ши-тцу

  • Высота: до 30 см
  • Вес: 4,5-8 кг
  • Продолжительность жизни: 10-16 лет.

Ши-тцу - маленькая игрушечная собачка с игривым характером, названная так из-за своего сходства с большими кошками. Ее китайское название произошло от слова "лев".

Подобно пекинесам и мопсам, ши-тцу на протяжении веков ценились китайской знатью и считались благородной собакой Китая.

Собака породы ши-тцу (фото: Википедия)

Китайская хохлатая

  • Высота: 23-33 см
  • Вес: 2-6 кг
  • Продолжительность жизни: 13-18 лет.

Поскольку китайская хохлатая собака имеет очень раннее происхождение, никто точно не знает, когда и как была выведена эта порода. Некоторые предполагают, что голые собаки из Африки были завезены в Китай и скрещены с более мелкими, игрушечными собаками, ради уникальной внешности.

Китайские хохлатые собаки были популярными питомцами на китайских торговых судах для охоты на вредителей.

Китайская хохлатая собака (фото: Википедия)

Японский хин

  • Высота: 20-25 см
  • Вес: 1,5-3,5 кг
  • Продолжительность жизни: 10-14 лет.

Вопреки своему названию, японский хин, как полагают, возник в Китае. Будучи близкими родственниками тибетских спаниелей, они были подарком китайского императора японской королевской семьи.

Известный своим кошачьим, спокойным и ласковым поведением, японский хин стал чрезвычайно популярен среди японской знати более 1000 лет назад. Позже, когда Япония начала торговать с другими странами, японский хин стал традиционным подарком морским офицерам или продавался торговцам и морякам.

Японский хин (фото: Википедия)

Кстати, мы уже рассказывали о животных, которые нарушили все законы физики, и это спасает их жизнь.

Также ранее появилось топ-5 животных, о которых думали, что они вымерли, но это не так.

При написании материала были использованы источники: List Verse и Yahoo.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цікаві фактиЖивотные