5 українців-"супергероїв" та їх фантастичні світові рекорди

Складно сказати, де полягає край можливостям людського організму. Рік за роком люди ставлять такі рекорди, що вражають уяву та демонструють нескінченний потенціал волі та завзятість. Що зробили українці, у рекорди яких навіть важко повірити?

Леонід Станіславський

Леонід Станіславський народився 22 березня 1923 року в Харкові. У 2021 році його офіційно визнали рекордсменом Книги рекордів Гіннеса як найстарішого тенісиста у віковій категорії 90+. 22 березня 2024 року він відсвяткував свій 100-річний ювілей.

Леонід Якович не тільки має титул найстарішого тенісиста світу, але й є призером чемпіонатів Європи та постійним учасником міжнародних турнірів для сеньйорів.

Секрет довголіття полягає в любові до життя, спорту та позитивному ставленні до світу (фото: btu.org.ua)

Павло Рєзвий

65-річний львів’янин Павло Рєзвий у 2004 році здійснив справжній подвиг - перетнув Атлантику на звичайному човні під назвою "Marion Lviv". З Канарських островів він вирушив у плавання, яке тривало 61 день, і завершив його на Барбадосі. Але це був лише початок його пригод!

Уже наступного року він узяв курс на Індійський океан на човні "Ukraine" і встановив два неймовірних рекорди: подолав 2493 милі (4618 км) від Кокосових до Сейшельських островів з рекордною швидкістю і став найстаршим веслярем, що коли-небудь виходив у море.

На момент переходу Павлові було 66 років, і Книга рекордів Гіннеса вписала його ім’я відразу в дві номінації: найшвидший весляр Індійського океану та найстарший з тих, хто боровся з океанськими хвилями.

Павло Рєзвий - не тільки найстарший весляр, але й найшвидший (фото: lvduvs.edu.ua)

Мирослав Федорчак

Українець Мирослав Федорчак увійшов до історії «Книги рекордів Гіннеса» у 2010 році, коли здійснив неймовірне - 32-річний житель Івано-Франківська зігнувся та розігнувся на одній руці 780 разів! Таким чином він не просто побив рекорд канадця Дуга Прудена, а перевершив його більш ніж на сотню згинань.

Але для нього це був уже шостий рекорд за десять років! Мирослав встановив рекорди України у присіданнях на одну та десять годин, а також увійшов до Книги рекордів Гіннеса за стрибки вгору та віджимання на руці за хвилину. Усі ці досягнення вимагали надлюдської витривалості.

Перед тим, як встановити цей неймовірний рекорд, Мирослав тренувався протягом п'яти місяців, займаючись п’ять разів на тиждень по 2-4 години: ходив на руках, віджимався від стінки, підлоги та висів на перекладині, не шкодуючи себе.

Олексій Гуцуляк

Олексій Гуцуляк з Коломиї у січні 2013 року пробув під товстим шаром снігу без одягу цілу годину і ще 20 секунд! Шар снігу був товщиною 70 сантиметрів, а діаметром - півтора метри.

Цей неймовірний подвиг дозволив 32-річному українцю побити світовий рекорд 2011 року, коли китаєць витримав лише 46 хвилин 7 секунд у подібних умовах.

Але на цьому його екстремальні випробування не закінчилися! У 2018 році Олексій знову вразив світ, пропливши під льодом без гідрокостюма і на затримці дихання цілих 61 метр.

Олексій використовував секрети тибетської медитації та роки загартування (фото: rubryka.com)

Дмитро Грунський

У березні 2024 року 35-річний Дмитро Грунський із Дніпра встановив одразу три неймовірні рекорди за один день, використовуючи свою бороду, шию та зуби.

Спочатку він витягнув бородою 2,5-тонний автомобіль, побивши попередній рекорд у 1 952 кг. Далі, перетягнувши шиєю 7,7-тонну вантажівку, Дмитро довів, що його сила незламна, навіть коли трос стискав його шию.

Завершив він цей день, витягнувши зубами сім автомобілів, перевершивши свій попередній рекорд у шість машин.

Дмитро Грунський довго готував навіть свою бороду (фото: колаж РБК-Україна)