5 украинцев-"супергероев" и их фантастические мировые рекорды

Сложно сказать, где положен предел возможностям человеческого организма. Год за годом люди ставят такие рекорды, которые поражают воображение и демонстрируют бесконечный потенциал воли и упорства. Что сделали украинцы, в рекорды которых даже трудно поверить?

Леонид Станиславский

Леонид Станиславский родился 22 марта 1923 в Харькове. В 2021 году его официально признали рекордсменом Книги рекордов Гиннеса как старейшего теннисиста в возрастной категории 90+. 22 марта 2024 года он отметил свой 100-летний юбилей.

Леонид Яковлевич не только имеет титул старейшего теннисиста мира, но и является призером чемпионатов Европы и постоянным участником международных турниров для сеньоров.

Секрет долголетия заключается в любви к жизни, спорту и позитивному отношению к миру (фото: btu.org.ua)

Павел Резвый

65-летний львовянин Павел Резвый в 2004 году совершил настоящий подвиг - пересек Атлантику на обычной лодке под названием "Marion Lviv". С Канарских островов он отправился в плавание, продолжавшееся 61 день, и завершил его на Барбадосе. Но это было только начало его приключений!

Уже в следующем году он взял курс на Индийский океан на лодке "Ukraine" и установил два невероятных рекорда: преодолел 2493 мили (4618 км) от Кокосовых до Сейшельских островов с рекордной скоростью и стал самым старым гребцем, когда-либо выходившим в море.

К моменту перехода Павлу было 66 лет, и Книга рекордов Гиннеса вписала его имя сразу в две номинации: самый быстрый гребец Индийского океана и самый старший из тех, кто боролся с океанскими волнами.

Павел Резвый – не только самый старший гребец, но и самый быстрый (фото: lvduvs.edu.ua)

Мирослав Федорчак

Украинец Мирослав Федорчак вошел в историю «Книги рекордов Гиннеса» в 2010 году, когда совершил невероятное - 32-летний житель Ивано-Франковска согнулся и разогнулся на одной руке 780 раз! Таким образом, он не просто побил рекорд канадца Дуга Прудена, а превзошел его более чем на сотню сгибаний.

Но для него это был уже шестой рекорд за десять лет! Мирослав установил рекорды Украины в приседаниях на один и десять часов, а также вошел в Книгу рекордов Гиннеса за прыжки вверх и отжимания на руке в минуту. Все эти достижения требовали сверхчеловеческой выносливости.

Прежде чем установить этот невероятный рекорд, Мирослав тренировался в течение пяти месяцев, занимаясь пять раз в неделю по 2-4 часа: ходил на руках, отжимался от стенки, пола и висел на перекладине, не жалея себя.

Алексей Гуцуляк

Алексей Гуцуляк из Коломыи в январе 2013 пробыл под толстым слоем снега без одежды целый час и еще 20 секунд! Слой снега был толщиной 70 сантиметров, а диаметром - полтора метра.

Этот подвиг позволил 32-летнему украинцу побить мировой рекорд 2011 года, когда китаец выдержал всего 46 минут 7 секунд в подобных условиях.

Но на этом его экстремальные испытания не окончились! В 2018 году Алексей снова поразил мир, проплыв под льдом без гидрокостюма и на задержке дыхания целых 61 метр.

Алексей использовал секреты тибетской медитации и годы закалки (фото: rubryka.com)

Дмитрий Грунский

В марте 2024 года 35-летний Дмитрий Грунский из Днепра установил сразу три невероятных рекорда за один день, используя свою бороду, шею и зубы.

Сначала он вытащил бородой 2,5-тонный автомобиль, побив предыдущий рекорд в 1952 кг. Далее, перетянув шеей 7,7-тонный грузовик, Дмитрий доказал, что его сила несокрушима, даже когда трос сжимал его шею.

Завершил он этот день, вытащив зубами семь автомобилей, превзойдя свой предыдущий рекорд в шесть машин.

Дмитрий Грунский долго готовил даже свою бороду (фото: коллаж РБК-Украина)