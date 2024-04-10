Відома українська ведуча у 37 вперше стане мамою: ніжні фото

За словами 37-річної ведучої шоу "Танці з зірками", вони з чоловіком - казахським бізнесменом Алмазом - давно планували вагітність та мріяли стати батьками.

Іванна Онуфрійчук з чоловіком (фото: Viva)

Іванна при цьому каже, що для неї завжди було важливо, аби малюк народився в офіційному шлюбі, адже це - "про відповідальність та серйозність".

"Тому ще на початку романтичних стосунків, коли коханий говорив про бажання мати дітей, ми проговорили ці моменти. Лише після того, як ми зареєстрували шлюб в Києві у 2021 році й офіційно стали сім'єю, ми почали планувати вагітність", - розповіла телезірка.

Спочатку 37-річна Онуфрійчук і її чоловік перевірили своє здоров'я і на етапі обстежень стало зрозуміло, що його потрібно покращувати та приймати певні вітаміни.

"Ми з чоловіком усвідомлювали, що нам не по 20 років, тож треба перевірити стан репродуктивного здоров'я, бо воно не може бути завжди суперякісним і чекати, поки ми надумаємо завагітніти. На етапі обстежень стало зрозуміло, що його потрібно поліпшувати. Тож ми приймали спеціальні вітаміни й відмовилися від шкідливих звичок", - зізнається майбутня матуся.

Іванна Онуфрійчук вагітна (фото: Viva)

Зараз же Іванна щаслива, що все вийшло так, як вона хотіла.

"Моєю найбажанішою роллю завжди була роль мами, попри те, що я будувала кар'єру і була зосереджена на ній", - розповідає ведуча і додає, що вагітність позитивно вплинула на стосунки з чоловіком, який "почав дуже обережно ставитися" до неї, "іноді аж занадто".

Іванна Онуфрійчук скоро стане мамою (фото: Viva)

А ще Іванна зізнається: через вагітність в голову лізуть різні думки та страхи.

"Чужі страхи посилювали мої власні, тож спочатку було непросто. А у мене ще й мама забобонна. Все це впливає на психіку. У мене почав рости живіт лише на 5 місяці. Я знаю, що вагітні мають набрати певну кількість кілограмів у той чи інший місяць, стаю на ваги, а там ніяких змін. Звісно, що я почала хвилюватися: "Може, зі мною щось не так? Може, малюк неправильно розвивається? Чи не розвивається взагалі?", - каже вона.

Поки що Онуфрійчук тримає у таємниці свій термін та стать дитини. Разом із тим у неї в планах стати багатодітною матусею - мріє хоча б про трьох нащадків в майбутньому.

Іванна Онуфрійчук (фото: Viva)

Додамо, що нині Іванна й Алмаз мешкають у Швейцарії. Там жінка опікується благодійним фондом IvAlive, що допомагає українським діткам та жінкам, які виїхали з України через війну.