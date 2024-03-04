5 українських зірок, які пробачили зраду чоловіка, щоб зберегти сім'ю

Життя знаменитостей - це не тільки блиск, розкіш і багатство. Вони також зіштовхуються зі зрадою з боку своїх коханих, що часто призводить до розриву стосунків. Однак деякі зірки все ж змогли пробачити другу половинку і зберігати свій шлюб.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто з українських селебріті знайшов у собі сили закрити очі на невірність коханого, щоб зберегти сім’ю.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: ЖВЛ, Час. Online, YouTube-канал Аліни Доротюк.
Народна артистка України Ніна Матвієнко, якої не стало на початку жовтня минулого року, 50 років перебувала у шлюбі з батьком її трьох дітей, художником Петром Гончаром.
Разом вони багато пережили, в тому числі і зради коханого. Тоді Ніна Митрофанівна змогла пробачити своєму чоловікові, але через роки вони таки вирішили розлучитися.
Ніна Матвієнко з Петром Гончаром (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
"Я переживала якісь речі, зради. У мене теж були захоплення, я це розуміла, відпускала. Я бачила, як він зацікавлювався. Але коли я дізналася, що ці зради набагато серйозніші, я зрозуміла, що не треба прив'язуватися, треба відпускати людину", - розповідала вона.
"Раз людина зрадить, два, три... Я так і сказала: Буде така ситуація, ти йдеш просто, я відкриваю двері і ти йдеш. Ти не будеш тут", - ділилася виконавиця.
Ніна Матвієнко з Петром Гончаром (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Співачка Ольга Горбачова проявила розуміння і терпимість у складній ситуації з її чоловіком і продюсером Юрієм Нікітіним.
Після зради з боку коханого і розлучення з ним, вона знайшла у собі сили підтримувати хороші стосунки з батьком своєї дочки.
Через два роки пара вирішила дати один одному другий шанс. Юрій зробив їй пропозицію і вони одружилися вдруге.
Зараз подружжя щасливе у сімейному житті і виховує вже двох дітей.
Ольга Горбачова з Юрієм Нікітіним (фото: instagram.com/gorbachovaolga)
Сергій та Сніжана Бабкіни вважалися однією з небагатьох зразкових пар українського шоу-бізнесу.
Однак у 2021 році подружжя наважилося на приголомшливе одкровення. Виявилося, що, у здавалося б, ідеальній родині Бабкіних, колись був дуже непростий період.
Подружжя Бабкіних (фото: instagram.com/snezhana_babkina)
"Я говорю: "Сергію, у тебе ж багато жінок було за ці три роки?". Він говорить: "Так, була жінка. Це було на гастролях. Це була дівчина легкої поведінки". Я кажу: "Сергію, я знаю, що багато". "Як ти знаєш?! Ні одна". "Не бреши собі, не бреши мені", - ділилася жінка.
"Він опустив голову. Він сказав: "Так. За ці три роки було багато жінок". Я говорю: "Скільки?". Він каже: "Багато". Я говорю: "Скільки було за три роки?!" І тоді він сказав: "Понад сто", - шокувала зізнанням Сніжана.
Тоді обраниця музиканта хотіла піти від Сергія і була налаштована дуже рішуче. Однак знайшла у собі сили пробачити артиста. Це було чи не найважче рішення в житті, через яке вона не шкодує.
Подружжя Бабкіних (фото: instagram.com/snezhana_babkina)
Зіштовхнулась з невірністю першого чоловіка, продюсера Юрія Квеленкова, також співачка Катерина Бужинська.
З ним вона прожила вісім років.
"Він сам гуляв, зраджував, а мене закривав. Але я навіть ніколи в бік не подивилась і ми прожили вісім років шлюбу. І я ніколи його не зрадила і мені було дуже боляче з ним жити", - розповідала артистка у програмі "Життя відомих людей".
У 19 співачка завагітніла, але чоловік був категорично проти дитини і змусив її перервати вагітність.
Зараз знаменитість перебуває у шлюбі з бізнесменом Димитаром Стойчевим, від якого має двійнят Катю та Дмитрика.
Також у Катерини є старша донечка Олена від Квеленкова.
Катерина Бужинська з дітьми (фото: instagram.com/buzhynska)
Нещодавно телеведуча і підприємиця Марина Арістова приголомшила громадськість новиною про розлучення з колишнім депутатом Юрієм Арістовим після 13 років спільного життя.
Виявилося, що до цього рішення вона готувалася приблизно три роки, і причиною послужили багаторазові випадки невірності з боку екса.
Зі слів жінки, Юрій почав зраджувати, коли пішов у політику.
Марія та Юрій Арістови (фото: instagram.com/marynaaristova)
"Це був перший в нас такий розкол, серйозна тріщина, була зрада, два місяці я розлучалася. Але не розлучилася, бо тоді він потрапив до реанімації з ковідом. Три тижні там пролежав, буквально помирав…", - розповідала вона.
"Писав мені, що все зрозумів, трансформувався, все життя по-новому, якщо виживе. Я пробачила. І коханка ця була недовгий період. Кинув її після реанімації типу... Він реально змінився, і я почала вірити", - зізнавалася Арістова.
Після цього Марина ще декілька разів пробачала невірність політика, а вже у січні минулого року вона остаточно подала на розлучення.
Марія та Юрій Арістови (фото: instagram.com/marynaaristova)
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