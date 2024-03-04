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Колишній Ані Лорак знов одружується? Нова пасія бізнесмена "засвітила" обручку

Понеділок 04 березня 2024 15:04
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Колишній Ані Лорак знов одружується? Нова пасія бізнесмена "засвітила" обручку Бізнесмен та його нова обраниця (фото: instagram.com/anastasija_foxy2)
Автор: Поліна Іваненко

Турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу (Налкагіоглу), першою дружиною якого була співачка-зрадниця Ані Лорак, відправився за кордон у подорож зі своєю новою обраницею. Його дівчина святкує день народження та вже натякнула на те, що стала його нареченою.

Що відомо про нові стосунки Налчаджиоглу, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Instagram-сторінки Налчаджиоглу та його дівчини Анастасії.

Колишній Лорак втретє одружується?

Так, днями Налчаджиоглу та його обраниця - молода блогерка та модель Анастасія, вирушили на гірськолижний курорт в Італії. Вони влаштували романтичну вечерю, бізнесмен нерідко демонструє ідилію у стосунках з обраницею.

Колишній Ані Лорак знов одружується? Нова пасія бізнесмена &quot;засвітила&quot; обручку

Колишній Ані Лорак знов одружується? Нова пасія бізнесмена &quot;засвітила&quot; обручку

Колишній Лорак та його нова дівчина (скріншоти)

А вже на ранок, у свій день народження, обраниця бізнесмена похизувалася обручкою на безіменному пальці правої руки. Вона зробила фото у ліжку поруч з Налчаджиоглу.

"Мій найдобріший ранок", - підписала світлину блогерка.

Колишній Ані Лорак знов одружується? Нова пасія бізнесмена &quot;засвітила&quot; обручку

Дівчина Налчаджиоглу показала обручку (скріншот)

Коли буде весілля та чи дійсно бізнесмен освідчився дівчині - поки невідомо. Нині пара насолоджується відпочинком та викладає "щасливі" Stories.

Що відомо про нову обраницю Налчаджиоглу

Нагадаємо, бізнесмен вже був двічі одружений. Перша дружина Налчаджиоглу - Лорак, яка від нього народила доньку Софію. Другою офіційною дружиною була візажистка Лілія, їхнє весілля відбулося у 2023 році.

Втім, вже скоро з'явилася інформація, що бізнесмен розлучився. У січні 2024 колишній Лорак підтвердив чутки про розлучення з молодою дружиною та показав нову обраницю.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що актор та військовий Гарік Бірча вперше став батьком.

Окрім цього, нещодавно Данилко розчулив фанів рідкісним фото з дитинства.

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