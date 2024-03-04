5 украинских звезд, которые простили измену мужа, чтобы сохранить семью

Нина Матвиенко

Народная артистка Украины Нина Матвиенко, которой не стало в начале октября прошлого года, 50 лет состояла в браке с отцом ее троих детей, художником Петром Гончаром.

Вместе они многое пережили, в том числе и измены любимого. Тогда Нина Митрофановна смогла простить своему мужу, но спустя годы они таки решили развестись.

Нина Матвиенко с Петром Гончаром (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

"Я переживала какие-то вещи, измены. У меня тоже были увлечения, я это понимала, отпускала. Я видела, как он заинтересовывался. Но когда я узнала, что эти измены намного серьезнее, я поняла, что не надо привязываться, надо отпускать человека", - рассказывала она.

"Раз человек изменит, два, три... Я так и сказала: Будет такая ситуация, ты уходишь просто, я открываю дверь и ты уходишь. Ты не будешь здесь", - делилась исполнительница.

Нина Матвиенко с Петром Гончаром (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Ольга Горбачева

Певица Ольга Горбачева проявила понимание и терпимость в сложной ситуации с ее мужем и продюсером Юрием Никитиным.

После измены со стороны возлюбленного и развода с ним, она нашла в себе силы поддерживать хорошие отношения с отцом своей дочери.

Спустя два года пара решила дать друг другу второй шанс. Юрий сделал ей предложение и они поженились во второй раз.

Сейчас супруги счастливы в семейной жизни и воспитывают уже двоих детей.

Ольга Горбачева с Юрием Никитиным (фото: instagram.com/gorbachovaolga)

Снижана Бабкина

Сергей и Снежана Бабкины считались одной из немногих образцовых пар украинского шоу-бизнеса.

Однако в 2021 году супруги решились на ошеломляющее откровение. Оказалось, что, в казалось бы, идеальной семье Бабкиных, когда-то был очень непростой период.

Супруги Бабкиных (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

"Я говорю: "Сергей, у тебя же много женщин было за эти три года?". Он говорит: "Да, была женщина. Это было на гастролях. Это была девушка легкого поведения". Я говорю: "Сергей, я знаю, что много". "Как ты знаешь?! Ни одна". "Не ври себе, не ври мне", - делилась женщина.

"Он опустил голову. Он сказал: "Да. За эти три года было много женщин". Я говорю: "Сколько?". Он сказал: "Много". Я говорю: "Сколько было за три года?!" И тогда он сказал: "Больше ста", - шокировала признанием Снежана.

Тогда избранница музыканта хотела уйти от Сергея и была настроена очень решительно. Однако нашла в себе силы простить артиста. Это было едва ли не самое трудное решение в жизни, о котором она не жалеет.

Супруги Бабкиных (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Екатерина Бужинская

Столкнулась с неверностью первого мужа, продюсера Юрия Квеленкова, также певица Екатерина Бужинская.

С ним она прожила восемь лет.

"Он сам гулял, изменял, а меня закрывал. Но я даже никогда в сторону не посмотрела и мы прожили восемь лет брака. И я никогда его не изменила и мне было очень больно с ним жить", - рассказывала артистка в программе "Жизнь известных людей".

В 19 певица забеременела, но муж был категорически против ребенка и заставил ее прервать беременность.

Сейчас знаменитость состоит в браке с бизнесменом Димитаром Стойчевым, от которого имеет двойняшек Катю и Диму.

Также у Екатерины есть старшая дочь Алена от Квеленкова.

Екатерина Бужинская с детьми (фото: instagram.com/buzhynska)

Марина Аристова

Недавно телеведущая и предпринимательница Марина Аристова ошеломила общественность новостью о разводе с бывшим депутатом Юрием Аристовым после 13 лет совместной жизни.

Оказалось, что к этому решению она готовилась примерно три года, и причиной послужили многократные случаи неверности со стороны экса.

По словам женщины, Юрий начал изменять, когда ушел в политику.

Мария и Юрий Аристов (фото: instagram.com/marynaaristova)

"Это был первый у нас такой раскол, серьезная трещина, была измена, два месяца я разводилась. Но не развелась, потому что тогда он попал в реанимацию с ковидом. Три недели там пролежал, буквально умирал...", - рассказывала она.

"Писал мне, что все понял, трансформировался, вся жизнь по-новому, если выживет. Я простила. И любовница эта была недолгий период. Бросил ее после реанимации типа... Он реально изменился, и я начала верить", - признавалась Аристова.

После этого Марина еще несколько раз прощала неверность политика, а уже в январе прошлого года она окончательно подала на развод.

Мария и Юрий Аристов (фото: instagram.com/marynaaristova)