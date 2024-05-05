5 українських зіркових пар, які закохалися один в одного на знімальному майданчику

Катя Осадча і Юрій Горбунов

Історія цієї пари почалася на зйомках "Голос. Діти" у 2015 році. Між ведучими одразу ж виникла взаємна симпатія.

На той момент Горбунов вже розлучився з першою дружиною після 20-річного шлюбу.

Катя Осадча також мала невдалий досвід у шлюбі. Однак закохані вирішили ризикнути та не пошкодували.

У 2017 році пара влаштувала весілля. Нині у подружжя підростає вже двоє спільних синів - Іван, якому в лютому виповнилося 7 років, та Данил, якому 3 роки.

Катя Осадча і Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик

Наталка Денисенко та Андрій Фединчик познайомилися на зйомках серіалу "Клан ювелірів", де вони грали ролі закоханої пари.

Між акторами одразу виникла іскра, і вони зрозуміли, що хочуть бути разом також у реальному житті.

У 2017 році знаменитості одружилися. Їхнє перше весілля відбулося на Мальдівах, друге в Києві, а третє було частиною весільного фестивалю.

Незабаром у подружжя народився син Андрій.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Ольга Сумська та Віталій Борисюк

Ольга Сумська неодноразово розповідала, що зраджувала своєму колишньому чоловікові Євгену Паперному з Віталієм Борисюком.

У підсумку вона розійшлася з артистом і почала будувати нові стосунки з Борисюком.

Невдовзі вони одружилися, і в них народилася донька Анна, яка пішла стопами своїх відомих батьків і також стала актрисою.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк (фото: instagram.com/olgasumska)

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк також знайшли один одного на знімальному майданчику. Вони працювали разом над такими проєктами, як "Безсмертник", "Ніщо не трапляється двічі" і "Швидка допомога".

У 2015 році зірки стали парою і в реальному житті.

У 2019-му вони одружилися. Пара планувала побудувати будинок, однак все зруйнувала хвороба Тишкевич.

Вже тривалий час артистка намагається побороти сильний головний біль, і для цього консультується з лікарями різних напрямків та пробує різні методи.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк (фото: instagram.com/mrsketrin)

Тетяна Злова і Богдан Буйлук

Актори закохалися один в одного під час роботи над серіалом “Ніхто не ідеальний”.

“Ми почали більше дізнаватися одне про одного, говорити і, десь наприкінці літа, вирішили продовжувати спілкування, щоб дати шанс йому перерости в дещо більше”, - розповіла Тетяна в одному інтерв'ю.

Зараз пара у соцмережах часто ділиться спільними фото, на яких показує, як проводить час.

Тетяна Злова і Богдан Буйлук (фото: instagram.com/taniazlova​​​​​​​)