5 украинских звездных пар, которые влюбились друг в друга на съемочной площадке

Катя Осадчая и Юрий Горбунов

История этой пары началась на съемках "Голос. Дети" в 2015 году. Между ведущими сразу же возникла взаимная симпатия.

На тот момент Горбунов уже развелся с первой женой после 20-летнего брака.

Катя Осадчая также имела неудачный опыт в браке. Однако влюбленные решили рискнуть и не пожалели.

В 2017 году пара устроила свадьбу. Сейчас у супругов подрастает уже двое общих сыновей - Иван, которому в феврале исполнилось 7 лет, и Даниил, которому 3 года.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик познакомились на съемках сериала "Клан ювелиров", где они играли роли влюбленной пары.

Между актерами сразу возникла искра, и они поняли, что хотят быть вместе и в реальной жизни.

В 2017 году знаменитости поженились. Их первая свадьба состоялась на Мальдивах, вторая в Киеве, а третья была частью свадебного фестиваля.

Вскоре у супругов родился сын Андрей.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

Ольга Сумская неоднократно рассказывала, что изменяла своему бывшему мужу Евгению Паперному с Виталием Борисюком.

В итоге она разошлась с артистом и начала строить новые отношения с Борисюком.

Вскоре они поженились, и у них родилась дочь Анна, которая пошла по стопам своих известных родителей и также стала актрисой.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк (фото: instagram.com/olgasumska ​​)

Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк также нашли друг друга на съемочной площадке. Они работали вместе над такими проектами, как "Бессмертник", "Ничто не случается дважды" и "Скорая помощь".

В 2015 году звезды стали парой и в реальной жизни.

В 2019-м они поженились. Пара планировала построить дом, однако все разрушила болезнь Тышкевич.

Уже длительное время артистка пытается побороть сильную головную боль, и для этого консультируется с врачами разных направлений и пробует различные методы.

Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк (фото: instagram.com/mrsketrin)

Татьяна Злова и Богдан Буйлук

Актеры влюбились друг в друга во время работы над сериалом "Никто не идеален".

"Мы начали больше узнавать друг о друге, говорить и, где-то в конце лета, решили продолжать общение, чтобы дать шанс ему перерасти в нечто большее", - рассказала Татьяна в одном интервью.

Сейчас пара в соцсетях часто делится совместными фото, на которых показывает, как проводит время.

Татьяна Злова и Богдан Буйлук (фото: instagram.com/taniazlova​​)