5 животных, которые спят чрезвычайно странным способом

Сон до сих пор остается для нас загадкой. Мы знаем, что он как-то связан с памятью, и мы умираем, когда его не хватает.

Перелетные птицы спят днем

В прошлом ученые выдвигали теории, что птицы спят в воздухе, поскольку это было единственным объяснением того, что птицы просто не спят неделями или месяцами. Однако недавно исследователь из Института Макса Планка Нильс Раттенборг и его коллеги из других учреждений изучали привычки сна фрегатов. Эти птицы спят около 12 часов в день, когда гнездятся на суше, но часто проводят недели, паря над океаном в поисках пищи.

Исследование показало, что фрегаты действительно способны спать в воздухе и могут входить в фазу быстрого сна, не падая. Они могут это делать, потому что спят всего несколько минут за раз и всего несколько секунд, когда входят в фазу быстрого сна. Птицы также использовали свою способность спать одним полушарием за раз, чтобы быть уверенными, что они не столкнутся с другими птицами во время полета.

Фрегат карибский (фото: Википедия)

Рептилии могут видеть сны

До недавнего времени считалось, что только млекопитающие и птицы могут входить в фазу быстрого сна. Рептилии, амфибии и насекомые были исключены из списка сновидцев.

Это было непонятное решение с эволюционной точки зрения, поскольку птицы гораздо теснее связаны с рептилиями, чем с нами. Но, учитывая имеющиеся на тот момент доказательства, ученым оставалось лишь пожать плечами и предположить, что птицы и млекопитающие спонтанно развили способность видеть сны примерно в одинаковое время.

Новое исследование ученого из Института исследований мозга Макса Планка во Франкфурте (Германия) Жиля Лорана дало удивительные результаты, которые заставили нас пересмотреть это предположение. Когда исследователи подсоединили бородатых агам к электроэнцефалограмме (ЭЭГ), они заметили очень знакомые циклы сна.

Эти крупные рептилии прошли около 350 80-секундных циклов за ночь, которые кажутся простыми по сравнению с четырьмя или пятью 90-минутными циклами у людей. Теперь ученые предполагают, что млекопитающие, птицы и рептилии имеют общего предка, развившего циклический сон около 300 миллионов лет назад.

Бородата агама (фото: Википедия)

Рыбы не могут спать при свете

Научный работник из Стэнфордского университета в Пало-Альто (Калифорния) Эммануэль Миньо и его коллеги провели исследование сна с использованием данио-рерио, надеясь увидеть, могут ли рыбы страдать бессонницей или депривацией сна. Они обнаружили, что рыбы следуют простому суточному ритму.

Когда свет горит, рыбы вообще не спят. А вот когда наступает тьма, подводные существа начинают дремать всякий раз, как испытывают недостаток отдыха. Для рыб это гораздо проще, чем для млекопитающих. Свет запускает выброс гормона, подавляющего потребность во сне, пока снова не наступит ночь.

Однако существует исключение. Безглазая мексиканская пещерная рыба вообще не чувствует никаких суточных ритмов. Исследователь из частной компании Plant and Food Research Дамиан Моран изучал безглазую мексиканскую тетру, а также другие виды этой рыбы, помещая их в беговые дорожки для рыб, где они должны были постоянно плыть против течения. Обычные тетры тратили больше энергии при свете, чем в темноте, в то время как безглазые тетры показали равные результаты.

Логично, что существо, которое живет в полной темноте и лишено глаз, не обращает внимания на световые циклы, но самым интересным открытием было даже не это. Использование меньшего количества сил ночью не делало обычных тетр более энергичными. Они использовали на 27 процентов больше энергии, чем их безглазые собратья. Эта энергия уходила на замедление метаболизма ночью и ускорение его днем, чтобы тратить больше энергии именно в этот период времени.

Данио-рерио (фото: Википедия)

Рыба-попугай спит в слизистом пузыре

Когда рыба-попугай устраивается на ночь, чтобы хорошо отдохнуть, она активирует специальные железы в жабрах, которые выделяют слизь, формирующую пузырь. Ученые долго спорили, почему рыба-попугай делает это. Они предположили, что это адаптация для снижения возможности нападения хищников или же своего рода рыбный солнцезащитный крем.

Ученый из Университета Квинсленда Александра Грюттер выдвинула свою теорию относительно того, почему рыбы-попугаи спят в желеобразном пузыре. Она отмечает, что рыбы, плавающие вокруг рифа ночью, уязвимы для крошечных ракообразных паразитов, называемых гнатиидами изоподами.

Днем рыбы-чистильщики охотятся на этих маленьких морских комаров и убивают, прежде чем они успевают присосаться. Однако ночью даже рыбам-чистильщикам приходится спать.

Грюттер проверила эту теорию. Она вынула несколько спящих рыб-попугаев из пузырей и оставила их уязвимыми для гнатиидов. Беззащитные рыбы подвергались беспощадным атакам, в то время как закутанных в слизь рыб в основном игнорировали.

Очковая рыба-попугай (фото: Википедия)

Моржи дремлют повсюду

Морж может отказаться от сна на срок до 84 часов за раз. Следует отметить, что в то время как многие животные обходятся без сна в течение длительного времени, только моржи делают это регулярно и без каких-либо заметных после этого признаков сонливости.

Это открытие может вынудить исследователей сна пересмотреть представление о том, сколько отдыха необходимо млекопитающему. При этом на суше морж может находиться в фазе глубокого сна до 19 часов за раз. Ученые предполагают, что это адаптация, которая развилась для компенсации дефицита сна.

Когда моржей не ограничивают обстоятельства, они быстро и без проблем засыпают где угодно. Моржи спят в воде, плавая на поверхности, лежа на дне или стоя и опираясь на что-либо. Этот сон кратковременный, поскольку животным время от времени нужно уплывать, чтобы проглотить воздух.

Однако некоторые предприимчивые моржи придумали, как соединить лучшее из обоих миров. Они вонзают свои огромные бивни в льдину и тогда засыпают. Таким образом их голова остается над водой, имея возможность дышать, а остальное тело погружено под воду.

Морж обыкновенный (фото: Википедия)