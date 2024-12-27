5 цікавих фразеологізмів, значення яких ми не завжди сприймаємо неправильно

Мова сповнена прихованих скарбів, і фразеологізми - одні з них. Ми користуємося ними щодня, але чи справді розуміємо, звідки вони взялися і що насправді означають? Ось 5 прикладів фразеологізмів, значення яких ви могли не знати або розуміти неправильно:

"Земля обітована"

Має походження з релігійних мотивів. Це якесь місце про яке всі мріють або дуже прагнуть туди потрапити. Наприклад: "Для нього ця країна стала справжньою землею обітованою"

"Альфа й омега"

Це перша й остання буква в грецькому алфавіті. Власне, має таке ж значення "початок і кінець всього" або "основа всього". До прикладу: "Повага до слухачів - це альфа й омега ораторської майстерності"

"Дамоклів меч"

Походить з античної міфології. Означає те, що над кимось або чимось є постійна та неминуча небезпека. Наприклад: "Під час переговорів над ним нависав Дамоклів меч звільнення"

"Наговорити сорок бочок арештантів"

Бере свої корені з народної творчості. А означає те, що людина говорить багато зайвого, безсенсовного, каже якісь нісенітниці або брехню. Приклад використання: "Не наговорюй сорок бочок арештантів - краще скажи по суті".

"Витрачати порох"

Прийшло у сучасність з народної творчості. Так кажуть, коли були витрачені всі сили, але без досягнення результату. Наприклад: "Він витратив увесь порох, але так і не досягнув зізнання"