5 интересных фразеологизмов, значение которых мы не всегда воспринимаем неправильно

Язык полон скрытых сокровищ, и фразеологизмы - одни из них. Мы пользуемся ими каждый день, но действительно ли понимаем, откуда они взялись и что на самом деле означают? Вот 5 примеров фразеологизмов, значение которых вы могли не знать или понимать неправильно:

"Земля обітована"

Имеет происхождение из религиозных мотивов. Это некое место о котором все мечтают или очень стремятся туда попасть. Например: "Для нього ця країна стала справжньою землею обітованою"

"Альфа й омега"

Это первая и последняя буква в греческом алфавите. Собственно, имеет такое же значение "начало и конец всего" или "основа всего". К примеру: "Повага до слухачів - це альфа й омега ораторської майстерності"

"Дамоклів меч"

Происходит из античной мифологии. Означает то, что над кем-то или чем-то есть постоянная и неизбежная опасность. Например: "Під час переговорів над ним нависав Дамоклів меч звільнення"

"Наговорити сорок бочек арештантів"

Берет свои корни из народного творчества. А означает то, что человек говорит много лишнего, бессмысленного, говорит какую-то чушь или ложь. Пример использования: "Не наговорюй сорок бочок арештантів - краще скажи по суті".

"Витрачати порох"

Пришло в современность из народного творчества. Так говорят, когда были потрачены все силы, но без достижения результата. Например: "Він витратив увесь порох, але так і не досягнув зізнання"