Як правильно називати родичів: не переплутайте, хто свояк, а хто дівер

Різдво - чудовий час, щоб забрати усю родину за одним столом або провідати своїх родичів. І в українській мові є багато цікавих слів, які описують родинні зв'язки. Деякі слова нам добре відомі, а деякі ми чуємо рідко.

Як правильно називати родичів та які слова варто знати, щоб не плутатися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Gazeta.

У кожного родича в українській мові є своя назва і більшість з цих слів - старовинні, які використовують не одне сторіччя. Ці назви не тільки відображають структуру родини, а й передають повагу до родини.

Чоловік - чоловік щодо жінки, з якою він одружений

Дружина - жінка щодо чоловіка, з яким вона одружилася

Свекор - батько чоловіка

Свекруха - мати чоловіка

Тесть - батько дружини

Теща - мати дружини

Дівер - брат чоловіка

Шурак або швагер - брат дружини

Своячка - сестра дружини

Свояк - чоловік своячки

Зять - чоловік дочки, але так само називають чоловіка сестри

Невістка - дружина брата, дружина сина для його матері, дружина одного брата щодо дружини іншого брата

Сват - батько одного з подружжя щодо батьків іншого

Сваха - мати одного з подружжя щодо батьків іншого

Дід або дідусь - батько батька або матері

Бабця або бабуся - мати батька або матері

Двоюрідний дід - дядько батька або матері

Двоюрідна бабуся - тітка батька або матері

Онук або онучка - син або дочка дітей щодо діда або бабусі

Двоюрідний онук або онучка - син або дочка племінника або племінниці

Племінниця, племінник, небога - син або дочка брата або сестри (рідних, двоюрідних, троюрідних)

Дитина двоюрідного брата або сестри - двоюрідний племінник

Троюрідного брата або сестри - троюрідний племінник

Онучатий племінник або племінниця - онук або онучка брата або сестри

Дядько (дядечко) - брат батька або матері, чоловік тітки

Тітка (тітонька) - сестра батька або матері щодо племінників, дружина дядька

Зведені брат або сестра - брат або сестра по вітчиму або мачусі

Двоюрідний брат - родич по дідові або бабусі з дітьми їх синів і дочок

Кум та кума - хрещений батько та хрещена мати щодо батьків хрещеника й один до одного

Мачуха - дружина батька щодо дітей від іншого шлюбу, нерідна мати

Вітчим - чоловік матері щодо її дітей від іншого шлюбу, нерідний батько

Пасинок - нерідний син одного з подружжя, що доводиться рідним іншому

Падчерка - нерідна дочка одного з подружжя, що доводиться рідною іншому