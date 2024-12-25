Як правильно називати родичів: не переплутайте, хто свояк, а хто дівер
Різдво - чудовий час, щоб забрати усю родину за одним столом або провідати своїх родичів. І в українській мові є багато цікавих слів, які описують родинні зв'язки. Деякі слова нам добре відомі, а деякі ми чуємо рідко.
Як правильно називати родичів та які слова варто знати, щоб не плутатися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Gazeta.
У кожного родича в українській мові є своя назва і більшість з цих слів - старовинні, які використовують не одне сторіччя. Ці назви не тільки відображають структуру родини, а й передають повагу до родини.
Чоловік - чоловік щодо жінки, з якою він одружений
Дружина - жінка щодо чоловіка, з яким вона одружилася
Свекор - батько чоловіка
Свекруха - мати чоловіка
Тесть - батько дружини
Теща - мати дружини
Дівер - брат чоловіка
Шурак або швагер - брат дружини
Своячка - сестра дружини
Свояк - чоловік своячки
Зять - чоловік дочки, але так само називають чоловіка сестри
Невістка - дружина брата, дружина сина для його матері, дружина одного брата щодо дружини іншого брата
Сват - батько одного з подружжя щодо батьків іншого
Сваха - мати одного з подружжя щодо батьків іншого
Дід або дідусь - батько батька або матері
Бабця або бабуся - мати батька або матері
Двоюрідний дід - дядько батька або матері
Двоюрідна бабуся - тітка батька або матері
Онук або онучка - син або дочка дітей щодо діда або бабусі
Двоюрідний онук або онучка - син або дочка племінника або племінниці
Племінниця, племінник, небога - син або дочка брата або сестри (рідних, двоюрідних, троюрідних)
Дитина двоюрідного брата або сестри - двоюрідний племінник
Троюрідного брата або сестри - троюрідний племінник
Онучатий племінник або племінниця - онук або онучка брата або сестри
Дядько (дядечко) - брат батька або матері, чоловік тітки
Тітка (тітонька) - сестра батька або матері щодо племінників, дружина дядька
Зведені брат або сестра - брат або сестра по вітчиму або мачусі
Двоюрідний брат - родич по дідові або бабусі з дітьми їх синів і дочок
Кум та кума - хрещений батько та хрещена мати щодо батьків хрещеника й один до одного
Мачуха - дружина батька щодо дітей від іншого шлюбу, нерідна мати
Вітчим - чоловік матері щодо її дітей від іншого шлюбу, нерідний батько
Пасинок - нерідний син одного з подружжя, що доводиться рідним іншому
Падчерка - нерідна дочка одного з подружжя, що доводиться рідною іншому
Раніше ми писали про те, з якого віку потрібно звертатися на "ви" до незнайомої людини.
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