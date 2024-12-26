Собутильник чи співпляшник? Як правильно називати українською компаньйона по чарці

Людина, яка складає компанію під час розпиття алкогольних напоїв, в Україні звикли називати "собутильником". Але це слово російського походження і в українській мові є своє слово-відповідник.

Як правильно називати компаньйона по випивці українською, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис філологині та редакторки Ольги Васильєвої на її сторінці в Facebook .

В Україні під час застіль часто використовують слово "собутильник" для позначення людини, з якою розпивають алкогольні напої.

Однак це слово є чистим росіянізмом, а його українська версія "співпляшник" - лише структурною калькою з російської назви, а не автентичним українським відповідником.

За словами Васильєвої, найкращим українським відповідником до слова "собутильник" є "почарківець" (для чоловіків) і "почарківка" (для жінок).

"Почарківець - слово не дуже старе, але гарне. Його можна знайти у романі Франсуа Рабле "Гаргантюа і Пантагрюель" у перекладі Анатоля Перепаді", - пояснила філологиня.

Вона навела для прикладу уривок з роману: "Так чинить і наш добрий брат Жан. Ось чому кожен прагне його товариства. Він не ханжа, не гольтіпака, він честивий, веселий, сміливий, він добрий почарківець".

Також редакторка запропонувала й інші варіанти: товариш по чарці, горілчаний брат, чоповий брат, супияк, співпляшкар.

Васильєва закликала використовувати слово "почарківець", адже воно є милозвучним та гарним прикладом того, як українська мова здатна зберігати свою унікальність і водночас вдосконалюватися.