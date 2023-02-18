5 тривожних сигналів тіла, які вказують на проблеми зі здоров'ям

Деякі небезпечні хвороби тривалий час можуть не мати яскраво виражених симптомів. Багато недуг проявляються звичайним нездужанням, втратою ваги чи рясним потовиділенням. Зазвичай люди не зважають на ці сигнали тіла, а даремно...

Про те, які порушення в організмі можуть вказувати проблеми зі здоров'ям, розповіли на ресурсі Eat This, Not That.

Запаморочення

Запаморочення може виникнути, коли ви надто швидко встали з ліжка або через зневоднення організму. Втім цей симптом також може бути ознакою проблеми з мозком чи порушення у шлунково-кишковій системі. Або навіть може вказувати на хвороби, які впливають на зір або внутрішній слух.

"Багато захворювань можуть призвести до запаморочення. Простий стан, як-от тривога, також може викликати його", - каже лікар Шарат Хоннатті.

За його словами, низький вміст гемоглобіну в організмі, тобто анемія, також викликає запаморочення. Іноді воно виникає через вірусну інфекцію внутрішнього вуха.

"Високий кров’яний тиск, низький і дуже низький рівень тиску також викликають запаморочення, втому та загальну слабкість", - додає Хоннатті.

Запаморочення також може бути результатом високого або низького рівня цукру в крові, діабету, захворювань щитовидної залози або серцево-судинних захворювань. Потрібно звернутись до лікаря, якщо запаморочення не припиняється або супроводжується нудотою, блювотою.

Надто рясне потовиділення

Надмірне потовиділення або гіпергідроз може бути наслідком менопаузи, ожиріння, надмірних фізичних вправ, тривоги або стресу та навіть вживання занадто гострої їжі.

Сильне потовиділення також може свідчити про проблеми зі щитоподібною залозою, на діабет або проблеми з серцем.

"Гіпергідроз - це надмірне потовиділення. Воно в чотири-п’ять разів більше, ніж потрібно тілу для контролю температури тіла. Може виникати після стресу або хвилювання, або коли ви розслаблено дивитеся телевізор. Так відбувається, бо нерви, які надсилають сигнали до потовиділення, працюють надто швидко", - каже дерматолог Адам Фрідман.

За його словами, вторинний гіпергідроз зазвичай пов’язаний з основним захворюванням. Це може бути діабет, гіпертиреоз, певні інфекції або навіть рак, а також через прийом певних ліків, таких як препарати від високого тиску або навіть від антидепресантів.

Весь час морозить

Постійне відчуття холоду може свідчити про низку проблем зі здоров’ям - гіпотиреоз, анемію, погану циркуляцію крові або низький рівень жиру в організмі.

Гіпотиреоз - це стан, коли ваша щитоподібна залоза виробляє замало гормонів, щоб регулювати обмін речовин і температуру тіла.

"Це частина терморегуляції, процесу, за допомогою якого ваше тіло регулює вашу температуру, щоб залишатися в межах норми. Наприклад, коли ви спите, процеси в організмі сповільнюються, щоб зберегти енергію, і ваше тіло охолоджується", - каже лікар Джанет Морган.

Низький рівень цукру в крові або гіпоглікемія також може бути виною цьому. Виправити цю ситуацію допоможе режим харчування 6 разів на день. Або ж потрібно їсти цукор, коли рівень цукру в крові низький.

Також причиною постійного відчуття холоду може стати низький вміст заліза або дефіцит певних вітамінів.

Різка втрата ваги

Різка і незапланована втрата ваги може бути симптомом раку шлунка, проблеми зі щитоподібною залозою, хвороби Крона, серцево-судинної системи, хвороби Аддісона, хвороби Паркінсона чи СНІДу.

Також це може вказувати на наявність шлунково-кишкових проблем, проблем із зубами, депресії чи тривоги, побічних ефектів ліків, що відпускаються за рецептом, целіакії, діабету, наявність паразитів, набряк підшлункової залози.

Потрібно з лікарем перевірите, чи є у вас інші симптоми, які вказують на конкретну хворобу чи стан.

Плями на шкірі

Незвичайні родимки або плями на шкірі можуть або не можуть бути ознакою раку шкіри. Якщо родимки або веснянки круглі, симетричні або не змінюються, швидше за все, все в порядку.

Але якщо плями нові, прогресуючі, асиметричні або не мають чітких меж, вони можуть бути ознакою меланоми - раку шкіри.

"Це найпоширеніший вид раку в усьому світі. Щороку реєструється більше нових випадків раку шкіри, ніж усіх інших видів раку разом узятих", - каже дерматолог Кіра Барр.

Навіть неракові родимки неправильної форми можуть бути ознакою того, що у вас підвищений ризик раку шкіри. Лікарі радять стежити за своїми родимками та регулярно перевіряти їх на наявність будь-яких змін.