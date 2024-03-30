5 трендів інтер’єру, які роблять ваш дім "старомодним"

Екстремальні смужки

У 2024 році повернувся тренд на смужки. Але вони вимагають помірності та ретельно підібраної колірної палітри. Смугастий килим може бути штрихом, але яскраві смуги на стінах можуть перетворити ваше житло на "приміщення цирку".

Дизайнер інтер’єру Софі Клемсон рекомендує замість смужок схилятися до іншого тренду 2024 року - арок.

"Арки та вигини можуть допомогти пом’якшити кімнату та прибрати різкі лінії. Це може бути у вигляді архітектурної деталі, такої як арковий дверний отвір, або тонших аксесуарів, включаючи аркові підлогові дзеркала", - заявила експерт.

Варто уникати смужок у декорі (фото: Freepik)

Перевантаження текстури

Кілька текстур можуть зробити кімнату затишною та живою, занадто багато текстур - можуть перетворити житло на старомодний простір.

"Запропонуйте кілька різних текстур і форм, як-от очеретяні панелі або рифлення, змішані з камінням, таким як мармур і травертин, для гарної інтер’єрної палітри, яка не буде надто електричною", - радить дизайнер Холлі Долан.

Аксесуари в яскравих металевих кольорах - ще один чудовий спосіб досягти поєднання текстур, не перевантажуючи простір.

Не перевантажуйте свій простір різними текстурами (фото: Freepok)

Ідеальна симетрія

"Минули ті часи, коли стіни чи меблі повинні бути ідеально симетричними. 2024 рік - час черпати натхнення у невимушеній природі дизайну інтер’єру 1970-х років. Замініть надто акуратні лінії вигнутими й органічними силуетами та внесіть різноманітність за допомогою різних текстур і форм", - каже Холлі.

Уникайте симетричного інтер'єру (фото: Freepik)

Тренди із соціальних мереж

Під час проектування простору легко потрапити в короткочасні тенденції, які популяризують у соціальних мереж та які швидко виходять з моди.

"Я завжди раджу своїм клієнтам не купувати дорогі меблі, шпалери та текстиль із модними візерунками та кольорами тканин. Краще використовувати дешевші предмети, як-от подушки, пледи та жалюзі, щоб продемонструвати ці візерунки, а для інших речей - блоковий колір", - каже дизайнер Нікола Родрігес.

Уникайте трендів із соцмереж (фото: Freepik)

Коричневі кольори

Хоча колірна палітра 2024 року сповнена землистих нейтральних і мідно-помаранчевих відтінків, коричневий може бути особливо складним кольором для стилізації.

Якщо ви використовуєте коричневий колір в оселі, змішайте його зі світлими аксесуарами та меблями, щоб "розчинити" його.

Коричневий колір слід доповнювати світлими елементами (фото: Freepik)