Ці програми допоможуть вам підібрати дизайн інтер'єру та вдосконалити його

Інструменти штучного інтелекту стають все більш популярними у сфері дизайну. Для більшості з нас процес дослідження та проектування може зайняти дні чи навіть місяці. Однак за допомогою нейромереж можна прискорити проектування та отримати більше можливостей.

Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: Neural Network Press, Geekflare, Parametric Architecture.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найкращі програми для дизайну інтер'єру, які допоможуть перевтілити ваш будинок

ReimagineHome

Потужний сервіс на основі нейронних мереж, який не тільки пропонує ідеї для дизайну інтер'єру, але також допомагає перетворити будинок та організувати прибудинкову територію. Просто завантажте фотографію або посилання на зображення та вкажіть ваші уподобання.

ReimagineHome пропонує широкий набір інструментів для різних цілей: від ідей щодо зміни стелі, стін та підлоги до варіантів розміщення меблів та організації простору, візуалізації проектів та ландшафтного дизайну, а також допомоги у виборі матеріалів та кольорів, розробки концепцій для кухні та ванних кімнат.

Безкоштовний план включає лише рішення щодо переконфігурації приміщень з обмеженням 30 генерацій на місяць. Для доступу до всіх функцій та збільшення ліміту до 300 зображень необхідно оформити підписку за 49 доларів на місяць.

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Interior AI

Interior AI, окрім створення дизайн-концепцій, також здатний формувати 3D-моделі та відео. Просто завантажте фотографію вашого інтер'єру та за лічені секунди ви отримаєте різні варіанти редизайну у різних стилях. З легкістю Interior AI перетворить навіть ручні ескізи або проекти SketchUp на фотореалістичні інтер'єрні рендери.

Крім того, сервіс пропонує функцію віртуального меблювання порожніх приміщень, що корисно для ріелторів та дизайнерів, щоб візуалізувати свої проекти. Їм також доступна галерея робіт інших користувачів для натхнення та використання як референси.

Interior AI доступний за підпискою за 29 доларів на місяць із 14-денним пробним періодом.

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Archi AI

Archi AI - це унікальний ШІ-інструмент для дизайну інтер'єру, який допомагає прикрашати свої будинки чи офіси. Пристрій дотримується переваг користувача і відповідним чином генерує зображення дизайну приміщення.

Процес створення зображення є досить простим. Спочатку потрібно його завантажити, потім вибрати тип номера, стиль та після цього натиснути "Створити".

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AI Room Planner

З AI Room Planner ви отримаєте безліч ідей щодо оформлення інтер'єру вітальні, спальні, кухні, ванної та інших приміщень. Просто завантажте свою фотографію або виберіть референс, що сподобався, вкажіть тип кімнати і бажаний стиль - і через кілька секунд у вас буде згенерований набір варіантів. Зображення, яке сподобалося, можна відразу завантажити.

Сервіс повністю безкоштовний і не має жодних обмежень.

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RoomGPT

RoomGPT є нескінченним джерелом натхнення для дизайнерів інтер'єрів і всіх, хто прагне оновити свій ремонт. Сервіс простий у використанні та не потребує спеціальних навичок.

Просто завантажте фотографію кімнати, яку ви хочете перетворити, вкажіть тип приміщення (вітальня, спальня, кухня) та виберіть один або кілька стилів із дев'яти доступних варіантів дизайну. Потім скачайте рендер, що вам сподобався.

При реєстрації вам надається безкоштовно 3 кредити (1 кредит дорівнює 1 зображенню). Після їх вичерпання ви можете придбати додаткові кредити у пакетах, починаючи від 9 доларів за пакет із 30 кредитів.

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ArchitectGPT

ArchitectGPT - це інструмент проектування на базі штучного інтелекту, що використовує завантажені фотографії для створення візуального дизайну об'єктів нерухомості. Програма надає від 10 до 65 тем дизайну, включаючи модерн, ар-деко та сільський стиль.

Інтерфейс розроблений так, щоб бути зручним для користувача, що дозволяє легко налаштувати кімнату: від вітальні до кухні чи спальні. Він також включає функцію перетягування меблів.

Крім того, користувачі можуть отримати ліцензію на комерційне використання створених зображень для маркетингових чи інших цілей.

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Getfloorplan

Сервіс, який дозволяє користувачам створювати докладні плани у 2D та 3D, а також віртуальні тури на 360 градусів. Ви можете завантажити план поверху або ескіз менш ніж за хвилину, а про все інше подбає ШІ.

Getfloorplan надає користувачам повний пакет матеріалів протягом 30 хвилин за економічною ціною. Зручний для користувача сервіс пропонує віджет, який доступний на всіх пристроях, а також інструменти обертання, дослідження та навігації.

Крім того, додаток використовує економічну автоматизацію, щоб підтримувати розумні ціни, та забезпечує щоденну швидку обробку до 1000 рендерів.

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ZMO AI Interior AI Designer

Генеративна нейромережа з широким набором інструментів, одним із яких є візуалізація дизайнів інтер'єру. Як початковий кадр можна використовувати власне фото або референс. З налаштувань доступні вибір типу кімнати та стилю оформлення, роздільна здатність та кількість генерованих зображень у пакеті (від чотирьох до восьми).

Для ознайомлення є чотири безкоштовні генерації, далі пропонується оформити підписку. Вартість - від 5 доларів на місяць за 300 кредитів (1 кредит дорівнює 1 зображенню).

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