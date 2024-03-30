5 трендов интерьера, которые делают ваш дом "старомодным"

Экстремальные полоски

В 2024 году вернулся тренд на полоски. Но они требуют воздержания и тщательно подобранной цветовой палитры. Полосатый ковер может быть штрихом, но яркие полосы на стенах могут превратить ваше жилище в "помещение цирка".

Дизайнер интерьера Софи Клемсон рекомендует вместо полосок склоняться к другому тренду 2024 года - аркам.

"Арки и изгибы могут помочь смягчить комнату и убрать резкие линии. Это может быть в виде архитектурной детали, такой как дверное арочное отверстие, или более тонких аксессуаров, включая арочные напольные зеркала", - заявила эксперт.

Следует избегать полосок в декоре (фото: Freepik)

Перегрузка текстурами

Несколько текстур могут сделать комнату уютной и живой, слишком много текстур - могут превратить ваше жилье в старомодное пространство.

"Предложите несколько различных текстур и форм, таких как камышовые панели или рифление, смешанные с камнями, такими как мрамор и травертин, для красивой интерьерной палитры, которая не будет слишком электрической", - советует дизайнер Холли Долан.

Аксессуары в ярких металлических цветах - еще один прекрасный способ достичь сочетания текстур, не перегружая пространство.

Не перегружайте свое пространство разными текстурами (фото: Freepok)

Идеальная симметрия

"Прошли те времена, когда стены или мебель должна быть идеально симметричной. 2024 год - время черпать вдохновение в непринужденной природе дизайна интерьера 1970-х годов. Замените слишком аккуратные линии изогнутыми и органическими силуэтами и внесите разнообразие с помощью различных текстур и форм", - говорит Холли.

Избегайте симметричного интерьера (фото: Freepik)

Тренды из социальных сетей

При проектировании пространства легко попасть в кратковременные тенденции, которые популяризируются в социальных сетях и быстро выходят из моды.

"Я всегда советую своим клиентам не покупать дорогую мебель, обои и текстиль с модными узорами и цветами тканей. Лучше использовать более дешевые предметы, такие как подушки, пледы и жалюзи, чтобы продемонстрировать эти узоры, а для других вещей - блочный цвет", - говорит дизайнер Никола Родригес.

Избегайте трендов из соцсетей (фото: Freepik)

Коричневые цвета

Хотя цветовая гамма 2024 года полна землистых нейтральных и медно-оранжевых цветов, коричневый может быть в особенности сложным цветом для стилизации.

Если вы используете коричневый цвет в доме, смешайте его со светлыми аксессуарами и мебелью, чтобы разбавить его.

Коричневый цвет следует дополнять светлыми элементами (фото: Freepik)