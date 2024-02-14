5 токсичних фраз батьків, які ранять психіку дитини

Дорослі, які вже мають дітей, часто повторюють помилки своїх батьків у вихованні. Їм варто пригадати, що неприємно їх дивувало та змушувало відчувати сором в дитинстві. Важливо ці фрази проаналізувати, аби самим ніколи їх не використовувати.
Про те, які батьківські фрази ранять психіку дитини, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "Центру психології та розвитку "Київський Дворик" в Instagram.
"Батьки люблять повторювати цю фразу, коли дитина помиляється, або отримує негативний життєвий досвід. Наприклад, коли малюк впав із гойдалки, а батьки попереджали про це", - кажуть психологи.
Зазвичай ця фраза змушує відчувати провину за те, що дитина постраждала. Але навіть отримати такий власний досвід - насправді це цінність.
"Це може стосуватися будь-чого - від вибору одягу і аж до університету. В нашому дорослому житті все ще можуть з'являтись люди, які вважають, що знають краще за нас наші потреби. Пам'ятайте, що лише ви знаєте, що комфортніше та краще для вас", - додають експерти.
"Деякі батьківські фрази та настанови дійсно мали сенс і це стало очевидним лише зараз. Але хіба не було б краще, якби нам все пояснили одразу?" - говорять психологи.
"Це, напевно, одна із найстрашніших речей, які можна сказати дитині. Але, насправді, дитина ніколи б не просила жертвувати чимось заради неї. Проте ця маніпуляція також широко використовується, щоб змусити сина чи доньку зробити так, як потрібно батькам", - кажуть фахівці.
"Такий вислів міг з'являтись, коли ви вчились окреслювати свої кордони, не хотіли ділитись чимось, або відмовлялись виконувати якісь завдання, які завдавали вам чималого клопоту", - зазначають психологи.
Люди, які часто чули цю фразу у дитинстві, у дорослому віці витрачають багато часу, щоб дійсно навчитись думати про себе.
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